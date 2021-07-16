الرباط.. محاربة الارهاب والجريمة المنظمة على طاولة مباحثات وزير الداخلية ونظيرته الايطالية

2021-07-16 / 6:50 مساءً
0
هبة بريس-

عقد وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت اليوم الجمعة بالرباط ، جلسة عمل مع نظيرته الايطالية ، لوتشيانا لامورغيس، حضرها مسؤولون من وزارتي الداخلية بالبلدين.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية أكد بهذه المناسبة على جودة التعاون بين وزارتي الداخلية بالمملكة والمغربية والجمهورية الايطالية ،المدعو الى مزيد من التعزيز ، بالنظر الى العديد من التحديات المرتبطة أساسا بالأمن والهجرة ، التي يواجهها البلدان .

وذكر البلاغ في هذا الصدد بأن المقاربة المسؤولة والتعاون الفعال يعتبران الوسيلتان الملائمتان للرد على هذه التحديات.

وفي ما يتعلق بالتعاون الأمني ، وخاصة في مجال محاربة الارهاب والجريمة المنظمة ، نوه وزير الداخلية بالتعاون المثمر بين المصالح الأمنية بالبلدين، والذي يتميز بتنسيق منتظم، وتبادل مستمر للمعلومات.

وبشأن القاصرين غير المرفوقين الذين يوجدون في وضعية غير شرعية، ذكر لفتيت وفق المصدر ذاته ، بالالتزام الواضح والراسخ للمملكة المغربية بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم.

وفي هذا الصدد أكد لفتيت أن الوزارات المغربية المعنية تعمل من أجل التسوية النهائية لهذه القضية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

واضاف البلاغ أن لفتيت أكد في ختام الاجتماع أن اللقاء مع وزيرة الداخلية الايطالية يكتسي أهمية خاصة ، وسيساهم لا محالة في تعزيز علاقات التعاون بين الوزارتين ، وتقريب أكثر لوجهات النظر حول القضايا الأولوية ذات الاهتمام المشترك.

ويشار الى أنه بعد لقائها بوزير الداخلية ،استقبلت وزيرة الداخلية الايطالية من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “لُدِغت من نفس الجُحر”.. الجزائر “غاضبة” من دعم المغرب “لشعب القبائل” وتطالبه بالتوضيح

“لُدِغت من نفس الجُحر”.. الجزائر “غاضبة” من دعم المغرب…

2021-07-16 / 8:11 مساءً
Photo of بعد فضيحة”بن بطوش”.. صحيفة اسبانية : غالي سبق أن أقام باسبانيا تحت اسم “سيدي محمد عبد الليل”

بعد فضيحة”بن بطوش”.. صحيفة اسبانية : غالي سبق أن…

2021-07-16 / 7:35 مساءً
Photo of “راني مغبون وسبابي تبون” أغنية أدخلت الشاب بيلو السجن بالجزائر

“راني مغبون وسبابي تبون” أغنية أدخلت الشاب بيلو السجن…

2021-07-16 / 6:33 مساءً
Photo of زعيم حزب إسباني يطلب تدخل “الناتو” في سبتة ومليلية‬

زعيم حزب إسباني يطلب تدخل “الناتو” في سبتة ومليلية‬

2021-07-16 / 5:12 مساءً
Photo of اللّبار للعثماني : أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي منذ البداية وقبل الجائحة.

اللّبار للعثماني : أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي…

2021-07-15 / 11:18 مساءً
Photo of اقتحام المغرب لسوق الاستثمارات بالنّيجر يدفع الجزائر الى فتح الحدود مع “نيامي”!

اقتحام المغرب لسوق الاستثمارات بالنّيجر يدفع الجزائر الى فتح…

2021-07-15 / 9:30 مساءً
Photo of ابتدائية الرباط تنتصر لزيان على رأس الحزب المغربي الحر

ابتدائية الرباط تنتصر لزيان على رأس الحزب المغربي الحر

2021-07-15 / 7:58 مساءً
Photo of الجيش الاسباني : نقل رفات الجنود من جزيرة بادس المحتلة مردها لحالة القبور

الجيش الاسباني : نقل رفات الجنود من جزيرة بادس…

2021-07-15 / 7:34 مساءً
Photo of الرئاسة التونسية تشكر المغرب على دعمها ومساعدتها الطبية

الرئاسة التونسية تشكر المغرب على دعمها ومساعدتها الطبية

2021-07-15 / 6:27 مساءً
Photo of المغرب يرد على مغالطات لعمامرة.. الجزائر تروج لأقصاف وهمية تكرس عقدة تقليدية

المغرب يرد على مغالطات لعمامرة.. الجزائر تروج لأقصاف وهمية…

2021-07-15 / 6:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق