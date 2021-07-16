طنجة.. قرار جماعي بمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع والأحياء

هبة بريس- مكتب طنجة

أصدرت جماعة طنجة، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بأحياء وشوارع المدينة،حرصا على نظافة الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة، وضمان أمن وسلامة المرور والصحة العمومية، وتفادي تراكم الأزبال وعرقلة حركة السير والجولان.

وأوضح بلاغ لجماعة طنجة ، أن السلطات المحلية ستحدد بصفة مؤقتة الأماكن التي يمكنها استقبال هذا النشاط والامتثال لتعليمات الإدارة والسلطات المحلية مع مراعاة الحفاظ على الهدوء وعدم إزعاج السكان، والحرص على إطفاء النيران بعد الانتهاء من مزاولة النشاط.

وأضاف بلاغ الجماعة أن سلطات المدينة بدأت منذ أيام في اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات لتسهيل مرور هذه المناسبة الدينية في أجواء ملائكة.

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