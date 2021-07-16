زعيم حزب إسباني يطلب تدخل “الناتو” في سبتة ومليلية‬

هبة بريس

وجه بابلو كاسادو زعيم حزب “الشعب” الإسباني دعوة إلى حلف “الناتو” لتولي الوضع في سبتة ومليلية، وذلك خلال زيارته إلى ثغر مليلية لتدارس الخطة الاستراتيجية لإنعاش اقتصاد المدينتين.

وقال رئيس الحزب الإسباني المعارض إن المدينتين يجب أن تكونا “تحت مظلة الناتو، هذه المنظمة الدولية ذات القوة السياسية والعسكرية، لحماية حريتهما وأمنهما”.

وانتقد كاسادو الحكومة الإسبانية الحالية قائلا: “يجب أن تكون لديك علاقة دبلوماسية جيدة بحزم للدفاع عن سبتة ومليلية، وصرامة في الدفاع عن سلامة حدودنا”.

وتحدث كاسادو عن ضرورة وجود بند خاص عن الحرس المدني على الحدود، وتعاون “فرونتكس” مع الشرطة الوطنية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحدود الأوروبية.

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