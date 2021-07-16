زعيم حزب إسباني يطلب تدخل “الناتو” في سبتة ومليلية
هبة بريس
وجه بابلو كاسادو زعيم حزب “الشعب” الإسباني دعوة إلى حلف “الناتو” لتولي الوضع في سبتة ومليلية، وذلك خلال زيارته إلى ثغر مليلية لتدارس الخطة الاستراتيجية لإنعاش اقتصاد المدينتين.
وقال رئيس الحزب الإسباني المعارض إن المدينتين يجب أن تكونا “تحت مظلة الناتو، هذه المنظمة الدولية ذات القوة السياسية والعسكرية، لحماية حريتهما وأمنهما”.
وانتقد كاسادو الحكومة الإسبانية الحالية قائلا: “يجب أن تكون لديك علاقة دبلوماسية جيدة بحزم للدفاع عن سبتة ومليلية، وصرامة في الدفاع عن سلامة حدودنا”.
وتحدث كاسادو عن ضرورة وجود بند خاص عن الحرس المدني على الحدود، وتعاون “فرونتكس” مع الشرطة الوطنية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحدود الأوروبية.
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3 تعليقات
الا يعرف هاد بورقعة السفيه الجغرافية وحدود اوروبا ؟؟؟
على المحتل ان يترك المدينتين ويغادر قبل فوات الاوان
Bon, je dirais à ce M. qu’il pisse dans le sable
L’OTAN, n’a aucun pouvoir de s’immiscer dans l’Afrique, car c’est un autre continent. L’Espagne n’est qu’un pays colonisateur depuis plus de 5 siècles. Maintenant c’est l’heure d’une nouvelle génération humaine. Fini le temps de la colonisation. Le Monde a changé et des idées nouvelles sont sur le papier. Il y a l’ONU, le Conseil de Sécurité, l’Union Africaine, le Parlement Arabe, et l’Organisation des pays islamiques.
L’OTAN (ou le NATO) a des frontières a ne franchir.
Puis, l’Espagne a apauvré le Royaume Chérifien. 5(cinq) siècles de colonisation est dure a supporter.(La pêche, les mines de la région de Nador, le bombardement des rebelles contre l’occupation.
On a trop supporter ces haines.
Maintenant il est temps que l’Espagne rejoint son pays laissant le Royaume vivre comme un chacun.
A chaque chose une fin PVS