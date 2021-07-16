حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

تسجيل 2791 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

2021-07-16 / 4:30 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، انه تم تسجيل 2791 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 552635 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 25037 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6595997 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 9 وفيات ليصل العدد إلى 9427.

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