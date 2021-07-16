بعد وجدة… مطار “مورسيا” يتعزز بربط جوي جديد نحو العاصمة الإقتصادية

2021-07-16 / 3:52 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أشرف القنصل العام ب “مورسيا” الإسبانية يوم أمس الخميس على إعطاء الإنطلاقة الفعلية لأولى الرحلات الجوية التي ستربط المدينة بمطار محمد الخامس الدولي بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.

ونظرا للعدد الهائل من المهاجرين المغاربة المقيمين بدائرة “مورسيا “وضواحيها والإلحاح المتكرر من طرف أبناء الجالية المغربية بالمنطقة تفاعلت المصالح القنصلية في شخص القنصل العام ” سيدي محمد بيد الله” ومدير العربية للطيران “خالد شكران” وبتنسيق مع السلطات الإسبانية أن يشمل الربط الجوي ولاية الدار البيضاء الكبرى لما تشكله من نواة إقتصادية وموقع إستراتيجي مهم .

وعبرت الجالية المغربية عن سعادتها بالربط الجوي الجديد بعدما كانت تنتقل في وقت سابق إلى مطار “مالقا” الدولي، حيث المسافة لا تقل عن 800 كلم ذهابا وإيابا، وفي كلمة بالمناسبة ألقاها القنصل العام “سيدي محمد بيد الله” من على متن الطائرة قبل الإقلاع أكد خلالها للمسافرين ان إنشاء خطوط جوية جديدة مع الوطن تدخل في صميم التعليمات الملكية السامية لصلة الرحم مع وطنهم الأصلي وتسهيل عمليات الزيارة لعائلاتهم وأقاربهم في أرض الوطن.

وخصصت شركة “العربية للطيران” رحلتين إثنتين كل أسبوع وبصفة منتظمة إلى مطار “وجدة أنجاد” ورحلتين أيضا إلى مطار “محمد الخامس” بالدار البيضاء .

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