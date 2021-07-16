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نجاة جميع ركاب طائرة المفقودة في منطقة تومسك الروسية

2021-07-16 / 3:44 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اعلن متحدث وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن جميع من كانوا على متن الطائرة “آن – 28” التي اختفت في وقت سابق من على شاشات الرادار على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث أن أربع مروحيات بدأت عمليات البحث عن الطائرة من طراز “آن – 28” التي اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في منطقة “تومسك” بسيبيريا، وسط روسيا؛ وعلى متنها 17 شخصا بينهم أربعة أطفال.

وقال: “تم تنظيم عملية بحث باستخدام أربع مروحيات من طراز مي – 8، تابعة لوكالة النقل الجوي الروسية، ووزارة الطوارئ”.

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