قد يشعل غضب المسلمين في الهند.. حظر ذبح أضاحي العيد في كشمير

هبة بريس ـ وكالات

حظرت السلطات في الشطر الخاضع لسيادة الهند من إقليم كشمير ذبح الأضاحي خلال عطلة عيد الأضحى المقبلة، في حكم من المرجح أن يزيد الغضب المناهض للهند في المنطقة المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة.

وصدر أمر، أمس الخميس، ينص على ضرورة وقف “القتل غير المشروع /التضحية بالأبقار/العجول والإبل والحيوانات الأخرى”، استنادا لقوانين الرفق بالحيوان.

ولم يتضح بعد سبب إصدار الحكومة لحظر شبه كامل على التضحية بالماشية والأبقار.

بشكل عام، تعتبر الأبقار مقدسة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وذبحها أو أكل لحوم البقر غير قانوني أو محظور في معظم أنحاء البلاد.

بالرغم من الحظر المفروض على ذبح الأبقار في كشمير، فإن لحوم البقر متوفرة على نطاق واسع في معظم المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

وتبدأ عطلة عيد الأضحى في كشمير هذا العام في الحادي والعشرين من يوليو الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

ووصفت “رابطة مجالس العمل المتحدة” – وهو تحالف سياسي يضم عدة أحزاب إسلامية باكستانية في الإقليم- الأمر الحكومي بأنه “تعسفي” و”غير مقبول”.

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