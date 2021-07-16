أونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

هبة بريس ـ الرباط

أكد مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الغني عزي، أن الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى المبارك “ممتازة”، وذلك بفضل التتبع المتواصل لمساره الصحي طيلة السنة من طرف المصالح المختصة.

وقال عزي، الذي حل اليوم الجمعة ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، إن الحالة الصحية للقطيع الوطني “ممتازة”، وذلك بفضل المجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طوال السنة في مجال المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحمايته من الأمراض الحيوانية المعدية، وذلك بتعاون وطيد مع الأطباء البياطرة الخواص المنتدبين والمهنيين والسلطات المحلية.

وأوضح المسؤول بـ (أونسا) أن المكتب قام، في إطار برنامج عمله السنوي، بتنزيل مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان مرور عيد الأضحى المبارك في ظروف جيدة، ولاسيما تسجيل وحدات تسمين الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1442 هـ بالمصالح البيطرية، والإشراف على عملية ترقيم الأغنام والماعز الذي تقوم به الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.

وأشار إلى أن المكتب سهر على مراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف بوحدات الإنتاج ونقط البيع والأسواق والضيعات، حيث قامت مصالحه بأخذ ما مجموعه 1800 عينة من اللحوم و600 عينة من الأعلاف، علاوة على مراقبة مياه شرب الأضاحي، وتعزيز حملات التواصل والتحسيس الموجهة للكسابة والمهنيين وكذلك للمستهلكين، إلى جانب القيام بمداومة أيام العيد من طرف حوالي 500 طبيب وتقني بيطري طيلة فترة العيد بما في ذلك يومي العيد.

وبخصوص التدابير التي يتعين على المستهلك اتخاذها لشراء أضحية جيدة، أوصى السيد عزي المواطنين باقتناء الأضاحي من الأسواق المعروفة والمخصصة لهذه الغاية، والحرص في الدرجة الأولى على أن تكون مرقمة، وخالية من بعض الأعراض كالسعال والإسهال والانتفاخ غير العادي واحمرار العينين…

وشدد المسؤول بـ (أونسا) على ضرورة الاحتفاظ بحلقة ترقيم أضحية العيد بعد عملية الذبح من أجل تقديم شكاية في حالة الشك في جودة لحومها لمصالح المكتب، التي ستعمل على التحقق من الشكايات والقيام بالإجراءات اللازمة.

وخلص السيد عزي إلى أنه يمكن الاتصال بالمصالح البيطرية والتقنيين البياطرة المداومين المتوفرة أرقامهم من خلال لائحة المداومة التي يتم نشرها ببوابة المكتب وهي : WWW.ONSSA.GOV.MA أو عبر الاتصال بمركز الاتصال أونسا على الرقم 0801003637 . كما يمكن التواصل مع مصالح (أونسا) عبر صفحات المكتب على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك، وإنستغرام وتويتر..).

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