هل تُمهد اسبانيا للإنسحاب من جزيرتين مغربيتين بنقل رفاث جنودها ؟

هبة بريس ـ الرباط

كشفت صحيفة اسبانية إن الجيش الإسباني أعطى الضوء الأخضر لنقل رفات أزيد من 50 جثة تعود لعناصر الجيش، مدفونة في مقابر في جزيرتي النكور وبادس – اللتين يطالب المغرب بهما

ونقلت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية أن خطوة الجيش أثارت تساؤلات، خاصة وأنه قام بشيء مماثل قبل انسحابه من الصحراء المغربية في عام 1975.

ويطالب المغرب بهاتين الجزيرتين، إلى جانب أخريات، تخضع للسيطرة الإسبانية. وسيبدأ الجيش الإسباني في 30 يوليوز عملية نقل الرفات من القبور التي يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر.

وتعود معظم القبور لجنود وبحارة إسبان خدموا في الجيش، وبينهم أطفال ـ يقول ذات المصدر ـ

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