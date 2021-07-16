إسبانيا تنقل رفات لجنودها من جزيرتين يطالب بهما المغرب
الصورة من الارشيف

هل تُمهد اسبانيا للإنسحاب من جزيرتين مغربيتين بنقل رفاث جنودها ؟

2021-07-16 / 1:42 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

كشفت صحيفة اسبانية إن الجيش الإسباني أعطى الضوء الأخضر لنقل رفات أزيد من 50 جثة تعود لعناصر الجيش، مدفونة في مقابر في جزيرتي النكور وبادس – اللتين يطالب المغرب بهما

ونقلت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية أن خطوة الجيش أثارت تساؤلات، خاصة وأنه قام بشيء مماثل قبل انسحابه من الصحراء المغربية في عام 1975.

ويطالب المغرب بهاتين الجزيرتين، إلى جانب أخريات، تخضع للسيطرة الإسبانية. وسيبدأ الجيش الإسباني في 30 يوليوز عملية نقل الرفات من القبور التي يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر.

وتعود معظم القبور لجنود وبحارة إسبان خدموا في الجيش، وبينهم أطفال ـ يقول ذات المصدر ـ

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

أونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

2021-07-16 / 2:40 مساءً
Photo of فوضى احتلال الملك العمومي تبلغ ذروتها بميسور

فوضى احتلال الملك العمومي تبلغ ذروتها بميسور

2021-07-16 / 2:26 مساءً
Photo of المساعدة الطبية المغربية العاجلة.. تونس ممتنة لنبل المبادرة الملكية

المساعدة الطبية المغربية العاجلة.. تونس ممتنة لنبل المبادرة الملكية

2021-07-16 / 2:09 مساءً
Photo of “السجون” تُفند ادعاءات حول وضعية “عمر الراضي وسليمان الريسوني”

“السجون” تُفند ادعاءات حول وضعية “عمر الراضي وسليمان الريسوني”

2021-07-16 / 1:02 مساءً
Photo of التعاون الأمني الإسرائيلي المغربي .. ماذا نعرف عن الأمن السيبراني؟

التعاون الأمني الإسرائيلي المغربي .. ماذا نعرف عن الأمن…

2021-07-16 / 11:50 صباحًا
Photo of أشتوكة : إعتقال مخزني ” مزور” بحوزته شارة الجهاز وأموال

أشتوكة : إعتقال مخزني ” مزور” بحوزته شارة الجهاز…

2021-07-16 / 10:36 صباحًا
Photo of زوجة الريسوني تراسل المؤسسات وتطلب تدخلها العاجل لمعرفة مصير زوجها

زوجة الريسوني تراسل المؤسسات وتطلب تدخلها العاجل لمعرفة مصير…

2021-07-16 / 9:51 صباحًا
Photo of توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

2021-07-16 / 8:21 صباحًا
Photo of شركة الطرق السيارة.. الأداء عن بعد “جواز” الحل الأمثل لاستيعاب حركة المرور المرتفعة

شركة الطرق السيارة.. الأداء عن بعد “جواز” الحل الأمثل…

2021-07-15 / 11:50 مساءً
Photo of الحسيمة.. شاطئ “كيمادو” يلفظ جثة مفصولة الرأس

الحسيمة.. شاطئ “كيمادو” يلفظ جثة مفصولة الرأس

2021-07-15 / 9:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق