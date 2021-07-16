اختفاء طائرة ركاب روسية فوق سيبيريا
اختفاء طائرة ركاب روسية فوق سيبيريا

اختفاء طائرة ركاب روسية فوق سيبيريا

2021-07-16 / 1:20 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اختفاء طائرة من طراز “إيه أن 28” من على شبكات الرادار في باكشارسكي قرب تومسك.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن الطائرة اختفت خارج منطقة تومسك في سيبيريا.

ولم يتضح حتى الآن عدد من كانوا على متن الطائرة، وتشير تقديرات إلى أنهم بين 13 و17 شخصا.

وقالت وكالتا إنترفاكس وتاس إن 13 شخصا كانوا على متن الطائرة فيما ذكرت وكالة ريا نوفوستي أن عددهم 17 شخصا.

وفي السادس من يوليو الحالي، عثر فريق بحث على حطام طائرة ركاب من طراز “إيه أن 26” التي كان على متنها 28 شخصا عندما اختفت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلنت وكالة الطيران.

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