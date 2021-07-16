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“كورونا”..الصحة العالمية تُحذر من احتمال ظهور متحورات “أشد خطورة”

2021-07-16 / 12:22 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الخميس 15 يوليوز الجاري، من “احتمال كبير” لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا “ربما تكون أشد خطورة”.

وقال خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان لهم، إن “الوباء لم ينته بعد”.

وأضاف الخبراء: “هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشد خطورة وحتى أكثر صعوبة في احتوائها” من تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن أربع متحورات مثيرة للقلق، هي “ألفا” و”بيتا” و”غاما” و”دلتا”.

والمتحورة “دلتا” التي رصدت أول مرة في الهند، تنتشر بسرعة عالية جدا في أنحاء العالم ما يتسبب في عودة ظهور الوباء بقوة. وهذه المتحورة أشد عدوى بكثير من غيرها، فهي أكثر مقاومة للقاحات التي لا تزال توفر رغم ذلك حماية جيدة من الأشكال الأكثر خطورة لإصابات كوفيد-19 ومن خطر الوفاة.

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