الصورة تعبيرية

التعاون الأمني الإسرائيلي المغربي .. ماذا نعرف عن الأمن السيبراني؟

2021-07-16 / 11:50 صباحًا
0
ع بركة ـ هبة بريس

وقع المغرب اتفاقية تعاون في البحث والتطوير ومجالات الحرب الالكترونية “سايير” أمس الخميس بالرباط مع اسرائيل ،حول الأمن و الدفاع السيبراني يهم التعاون العملياتي و الميداني، و تبادل المعلومات و البحث و العلمي في هذا المجال.

اتفاقية تعاون ستجعل المغرب يستفيد من التجربة الكبيرة التي راكمتها الدولة العبرية في هذا المجال في الشرق الاوسط او حول العالم، ويمكن أن يصبح المغرب الاول في شمال افريقيا في هذا المجال الدفاعي المرتبط بالشبكة العنكبوتية .

ما هو الأمن السيبراني؟

يعرف الأمن السيبراني بأنه حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والموقع الجغرافي من الهجمات الرقمية.

ومن أي مشكلة أو عائق أو هجمات إلكترونية تحول دون أداء عملها.

وتهدف الهجمات الإلكترونية عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة بهدف تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز الأموال من المستخدمين. ويعتبر مفهوم الأمن السيبراني أوسع من أمن المعلومات، حيث يتضمن تأمين البيانات والمعلومات التي تتداول عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية، والتي يتم تخزينها في خوادم داخل أو خارج المنظمات من الاختراقات.

العالم يعتمد على التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، نتيجة لذلك، ينتهج الأمن السيبراني الناجح نهجاً معيناً يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها، وفي أي دولة يجب على المستخدمين والعمليات والتكنولوجيا أن يكملوا بعضهم بعضاً، ويتكاتفوا لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.

الأمن السيبراني مهم في عالمنا المترابط بواسطة الشبكة، يستفيد الجميع من برامج الدفاع السيبراني. فمثلاً على المستوى الفردي يمكن أن يؤدي هجوم الأمن السيبراني إلى سرقة الهوية، أو محاولات الابتزاز، أو فقدان البيانات المهمة. كما تعتمد الدول على البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات وشركات الخدمات المالية؛ لذا فإن تأمينها أمر ضروري.

الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، وفي عصر التكنولوجيا أصبح للأمن السيبراني الدور الأكبر في صد ومنع أي هجوم إلكتروني قد تتعرض له أنظمة الدول المختلفة.

ويمكن للمغرب مستقبلا أن يعزز أمنه السيبراني عبر رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية بالمملكة على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

أونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”

2021-07-16 / 2:40 مساءً
Photo of فوضى احتلال الملك العمومي تبلغ ذروتها بميسور

فوضى احتلال الملك العمومي تبلغ ذروتها بميسور

2021-07-16 / 2:26 مساءً
Photo of المساعدة الطبية المغربية العاجلة.. تونس ممتنة لنبل المبادرة الملكية

المساعدة الطبية المغربية العاجلة.. تونس ممتنة لنبل المبادرة الملكية

2021-07-16 / 2:09 مساءً
Photo of هل تُمهد اسبانيا للإنسحاب من جزيرتين مغربيتين بنقل رفاث جنودها ؟

هل تُمهد اسبانيا للإنسحاب من جزيرتين مغربيتين بنقل رفاث…

2021-07-16 / 1:42 مساءً
Photo of “السجون” تُفند ادعاءات حول وضعية “عمر الراضي وسليمان الريسوني”

“السجون” تُفند ادعاءات حول وضعية “عمر الراضي وسليمان الريسوني”

2021-07-16 / 1:02 مساءً
Photo of أشتوكة : إعتقال مخزني ” مزور” بحوزته شارة الجهاز وأموال

أشتوكة : إعتقال مخزني ” مزور” بحوزته شارة الجهاز…

2021-07-16 / 10:36 صباحًا
Photo of زوجة الريسوني تراسل المؤسسات وتطلب تدخلها العاجل لمعرفة مصير زوجها

زوجة الريسوني تراسل المؤسسات وتطلب تدخلها العاجل لمعرفة مصير…

2021-07-16 / 9:51 صباحًا
Photo of توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

2021-07-16 / 8:21 صباحًا
Photo of شركة الطرق السيارة.. الأداء عن بعد “جواز” الحل الأمثل لاستيعاب حركة المرور المرتفعة

شركة الطرق السيارة.. الأداء عن بعد “جواز” الحل الأمثل…

2021-07-15 / 11:50 مساءً
Photo of مسؤولون تونسيون يثمنون المبادرة الملكية بارسال مساعدات طبية عاجلة

مسؤولون تونسيون يثمنون المبادرة الملكية بارسال مساعدات طبية عاجلة

2021-07-15 / 10:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق