وزيرة عربية سابقة تطالب بإيقاف إبرام عقود الزواج في بلادها
الصورة من الارشيف

وزيرة عربية سابقة تطالب بإيقاف إبرام عقود الزواج في بلادها

2021-07-16 / 11:29 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

طالبت وزير الصحة التونسية السابقة، سميرة مرعي، اليوم الجمعة، جميع البلديات بإيقاف إبرام عقود الزواج.

ونقلت قناة نسمة، اليوم الجمعة، عن سميرة مرعي قلقها الشديد من استمرار تنظيم حفلات الزفاف، في الوقت الذي تمر به بلادها بوضع وبائي خطير، مشيرة إلى أن حضور مثل هذه الحفلات يساعد، بشكل كبير، على تواصل عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يؤدي إلى نفاد الأوكسجين في بعض المستشفيات التونسية.

وشددت سميرة مرعي، وزيرة الصحة التونسية السابقة، والإخصائية في الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة، على وجوب إيقاف إبرام عقود الزواج، على الأقل، لمدة 15 يوما، بدعوى الحيلولة دون انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

وتعاني المستشفيات التونسية أزمات متلاحقة في أجهزة التنفس الصناعي، ووحدات العناية المركزة وغيرها من الحاجات الأساسية لمرضى كورونا.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة التونسية فقد سجلت تونس، الثلاثاء الماضي، 157 وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

ومنذ بداية الجائحة سجلت تونس ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختفاء طائرة ركاب روسية فوق سيبيريا

اختفاء طائرة ركاب روسية فوق سيبيريا

2021-07-16 / 1:20 مساءً
Photo of “كورونا”..الصحة العالمية تُحذر من احتمال ظهور متحورات “أشد خطورة”

“كورونا”..الصحة العالمية تُحذر من احتمال ظهور متحورات “أشد خطورة”

2021-07-16 / 12:22 مساءً
Photo of هولندا: إجلاء آلاف الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية

هولندا: إجلاء آلاف الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية

2021-07-16 / 11:14 صباحًا
Photo of الدول الأكثر أمانا في العالم… 5 بلدان عربية في المقدمة

الدول الأكثر أمانا في العالم… 5 بلدان عربية في…

2021-07-16 / 10:08 صباحًا
Photo of لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية

لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية

2021-07-16 / 9:31 صباحًا
Photo of شرطي أمريكي يقتل رجلا يحمل مسدسا مزيفا في هوليوود

شرطي أمريكي يقتل رجلا يحمل مسدسا مزيفا في هوليوود

2021-07-16 / 8:43 صباحًا
Photo of مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بإطلاق نار في تكساس

مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بإطلاق نار في تكساس

2021-07-16 / 8:36 صباحًا
Photo of العواصف القوية التي تجتاح غرب أوروبا تودي بحياة 67 شخصا على الأقل

العواصف القوية التي تجتاح غرب أوروبا تودي بحياة 67…

2021-07-15 / 11:00 مساءً
Photo of بعد اعتذار الحريري.. مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش بلبنان

بعد اعتذار الحريري.. مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش بلبنان

2021-07-15 / 9:18 مساءً
Photo of مرض نادر.. رجل ينام 300 يوم في السنة

مرض نادر.. رجل ينام 300 يوم في السنة

2021-07-15 / 8:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق