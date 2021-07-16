هولندا: إجلاء آلاف الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية

هبة بريس ـ وكالات

دعي آلاف الأشخاص مساء الخميس إلى إخلاء منازلهم في مقاطعة ليمبورغ في جنوب هولندا، حيث ي توقع أن تصل المياه في نهر الميز إلى مستوى تاريخي الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية في أوروبا.

وخلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات 67 قتيلا على الأقل، والعديد من المفقودين في بلجيكا وخصوصا في ألمانيا حيث تحد ثت المستشارة أنغيلا ميركل عن “مأساة”.

وفي ماستريخت، تتوقع السلطات أن يفيض نهر الميز بين الساعة الثانية والثالثة فجرا، بحسب ما أفاد التلفزيون الهولندي العام “إن أو إس”.

وأعلنت بلديات عدة في مقاطعة ليمبورغ، المتاخمة لألمانيا، حالة الطوارئ، ما يجعل إجلاء السكان إلزاميا في مناطق محددة.

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