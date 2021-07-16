الصورة من الارشيف

هولندا: إجلاء آلاف الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية

2021-07-16 / 11:14 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

دعي آلاف الأشخاص مساء الخميس إلى إخلاء منازلهم في مقاطعة ليمبورغ في جنوب هولندا، حيث ي توقع أن تصل المياه في نهر الميز إلى مستوى تاريخي الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية في أوروبا.

وخلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات 67 قتيلا على الأقل، والعديد من المفقودين في بلجيكا وخصوصا في ألمانيا حيث تحد ثت المستشارة أنغيلا ميركل عن “مأساة”.

وفي ماستريخت، تتوقع السلطات أن يفيض نهر الميز بين الساعة الثانية والثالثة فجرا، بحسب ما أفاد التلفزيون الهولندي العام “إن أو إس”.

وأعلنت بلديات عدة في مقاطعة ليمبورغ، المتاخمة لألمانيا، حالة الطوارئ، ما يجعل إجلاء السكان إلزاميا في مناطق محددة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختفاء طائرة ركاب روسية فوق سيبيريا

اختفاء طائرة ركاب روسية فوق سيبيريا

2021-07-16 / 1:20 مساءً
Photo of “كورونا”..الصحة العالمية تُحذر من احتمال ظهور متحورات “أشد خطورة”

“كورونا”..الصحة العالمية تُحذر من احتمال ظهور متحورات “أشد خطورة”

2021-07-16 / 12:22 مساءً
Photo of وزيرة عربية سابقة تطالب بإيقاف إبرام عقود الزواج في بلادها

وزيرة عربية سابقة تطالب بإيقاف إبرام عقود الزواج في…

2021-07-16 / 11:29 صباحًا
Photo of الدول الأكثر أمانا في العالم… 5 بلدان عربية في المقدمة

الدول الأكثر أمانا في العالم… 5 بلدان عربية في…

2021-07-16 / 10:08 صباحًا
Photo of لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية

لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية

2021-07-16 / 9:31 صباحًا
Photo of شرطي أمريكي يقتل رجلا يحمل مسدسا مزيفا في هوليوود

شرطي أمريكي يقتل رجلا يحمل مسدسا مزيفا في هوليوود

2021-07-16 / 8:43 صباحًا
Photo of مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بإطلاق نار في تكساس

مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بإطلاق نار في تكساس

2021-07-16 / 8:36 صباحًا
Photo of العواصف القوية التي تجتاح غرب أوروبا تودي بحياة 67 شخصا على الأقل

العواصف القوية التي تجتاح غرب أوروبا تودي بحياة 67…

2021-07-15 / 11:00 مساءً
Photo of بعد اعتذار الحريري.. مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش بلبنان

بعد اعتذار الحريري.. مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش بلبنان

2021-07-15 / 9:18 مساءً
Photo of مرض نادر.. رجل ينام 300 يوم في السنة

مرض نادر.. رجل ينام 300 يوم في السنة

2021-07-15 / 8:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق