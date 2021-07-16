اعتقال مخزني

أشتوكة : إعتقال مخزني ” مزور” بحوزته شارة الجهاز وأموال

2021-07-16 / 10:36 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحبطت السلطات المحلية بإشتوكة أيت باها، نشاط مخزني ” مزور ” بمنطقة أيت أعميرة، مساء امس الخميس 16 يوليوز الجاري ، متلبس باستعماله لباس جهاز القوات المساعدة .

وحسب مصادر ” هبة بريس” كان المعني بالامر ينتحل صفة عنصر قوات مساعدة ويقوم بابتزاز الباعة والمتبضعين بداخل السوق الاسبوعي قبل ان يفطن له أعوان السلطة الذين اعتقلوه وربطو الاتصال مباشرة بباشا ايت عميرة الذي قدم بدوره على الفور الى عين المكان.

وقد تم اقتياد الموقوف الى سرية الدرك الملكي من اجل فتح تحقيق في الموضوع خصوصا انه تم ضبط مبالغ مالية مهمة بحوزته ووثائق وشارات خاصة بالجهاز

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