توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بارتفاع في درجات الحرارة حيث سيكون الطقس حارا بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة، ووسط البلاد والسهول الغربية للأطلس.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة غرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة، بالإضافة إلى تكون بعض الكتل الضبابية المحلية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل.

وستخيم سحب شيئا ما غير مستقرة على الأطلس الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية مع رعد خلال الزوال، وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس الصغير بالمناطق المجاورة، فيما ستكون الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب وبالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب من الشمال بالجنوب، وستكون ضعيفة إلى معتدلة، وستهب جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا غربية بالمناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل منطقة سوس، وبسهول تادلة، والرحامنة، والسايس، وداخل منطقة الغرب وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستكون ما بين 18 و 24 درجة بباقي جهات المملكة.

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