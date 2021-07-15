اللّبار للعثماني : أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي منذ البداية وقبل الجائحة.

2021-07-15 / 11:18 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن هذه الأخيرة تفكر فقط في الانتخابات لافي الأجيال المقبلة حسب تعبيره.

وقال اللبار موجها كلامه لرئيس الحكومة، :” لطالما رددنا على مسامعكم أكثر من مرة أن هذه الحكومة تفكر في الانتخابات المقبلة، لا في الأجيال المقبلة، لا أخفيكم سرا أنكم قد أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي منذ البداية وحتى قبل ظهور الجائحة.”.

وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، أن الحكومة الحالية ابتعدت عن هموم الشعب وانتظاراته واحتفظت بمسافة آمنة عن مشاكله، وانخرطت في سجال عقيم ومخجل بين مكونات الأغلبية الحكومية بسبب حسابات الربح الانتخابي، وصراعات الزعامة، وفق ماجاء على لسانه.

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تعليق واحد

  1. صدقت وخير مثال لماذا ينتظر بعض مقتني السكن الاقتصادي من نواب الأمة المصادقة على مشروع تعديل قانون يتعلق بالاعفاء من رسم التسجيل الى نهاية هذه السنة ؟ لو فكرت هذه الحكومة بماسي المواطنين لما عجلت بالتصويت وإخراج هذه القانون في الجريدة الرسمية ليستفيد هؤلاء الذين قاموا مساكن اقتصادية فهل من مستمع.

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