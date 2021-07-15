اللّبار للعثماني : أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي منذ البداية وقبل الجائحة.

هبة بريس- الرباط

قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن هذه الأخيرة تفكر فقط في الانتخابات لافي الأجيال المقبلة حسب تعبيره.

وقال اللبار موجها كلامه لرئيس الحكومة، :” لطالما رددنا على مسامعكم أكثر من مرة أن هذه الحكومة تفكر في الانتخابات المقبلة، لا في الأجيال المقبلة، لا أخفيكم سرا أنكم قد أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي منذ البداية وحتى قبل ظهور الجائحة.”.

وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، أن الحكومة الحالية ابتعدت عن هموم الشعب وانتظاراته واحتفظت بمسافة آمنة عن مشاكله، وانخرطت في سجال عقيم ومخجل بين مكونات الأغلبية الحكومية بسبب حسابات الربح الانتخابي، وصراعات الزعامة، وفق ماجاء على لسانه.

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