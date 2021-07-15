فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية يتسلم درع البطولة الوطنية الاحترافية

هبة بريس- و م ع

جرى مساء اليوم الخميس بالمركز الرياضي للقوات المسلحة الملكية في سلا حفل تسليم درع البطولة الوطنية الاحترافية النسوية لكرة القدم لأندية القسم الأول ،برسم موسم 2020-2021 ،لفريق الجيش الملكي المتوج باللقب .

حضر حفل التتويج عدد من الفاعلين الرياضيين في مجال كرة القدم ،يتقدمهم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة ،و السيدة خديجة إلا رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية .

وتوج فريق الجيش الملكي بطلا للموسم بعد تصدره الترتيب النهائي للبطولة الوطنية الاحترافية برصيد 61 نقطة جمعها من 20 فوز وتعادل واحد. وهنأت السيدة إلا، خلال هذا الحفل، لاعبات فريق الجيش الملكي على الفوز باللقب، منوهة بالمستوى الجيد الذي أبان عنه الفريق خلال أطوار البطولة.

وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم النسوية تشهد تنافسا قويا جدا بحكم أن هناك فرقا تنافست على المركز الثاني بشراسة وأخرى لعبت بندية كبيرة لتجنب النزول ،مما يؤكد المستوى الجيد للمنافسات.

وأضافت أن مشروع تطوير كرة القدم النسوية، لايزال في البداية ويتطلب من الجميع الصبر ومواصلة العمل من خلال تظافر الجهود من رؤساء الأندية وجميع المتدخلين، لتسويق المنتوج الكروي وبلوغ الأهداف المنشودة بغية تحقيق الريادة قاريا. من جانبه اعتبر، المعد البدني لفريق الجيش الملكي، سمير الورديغي، أن هذا التتويج جاء نتيجة مجهود مستمر منذ سنتين بالرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التتويج سيشكل دفعة كبيرة لتألق اللاعبات والاستعداد أكثر لعصبة الأبطال الإفريقية في نسختها الأولى للإناث ومختلف المحطات الكروية المقبلة. بدورها، عبرت لاعبة الفريق المتوج حنان أيت الحاج عن اعتزازها بهذا التتويج الذي كان ثمرة المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل مختلف مكونات الفريق، بالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضافت اللاعبة المحترفة السابقة بنادي سرقسطة الإسباني أن البطولة الوطنية الاحترافية تعرف تطورا ملحوظا سيمكن مع توالي المواسم من الوصول للمستوى الاحترافي المطلوب.

وتفوق فريق الجيش الملكي، في وقت سابق اليوم، على ضيفه نادي اتحاد طنجة بثلاثة أهداف دون رد. وحملت الثلاثية توقيع نجاة بدري (د 22) و غزلان الشباك (د 36) و ابتسام الجرايدي (د 44).

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