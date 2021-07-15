المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية في مجال الحرب الالكترونية

2021-07-15 / 10:16 مساءً
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هبة بريس- الرباط

وقع المغرب وإسرائيل ، اليوم الخميس 15 يوليوز، أول اتفاقية في مجال الحرب الإلكترونية، التي تندرج في إطار التعاون والتطوير ومجالات عملياتية في “السايبر”.

وحضر توقيع الاتفاقية في العاصمة الرباط، رئيس هيئة “السايبر” الإسرائيلي ” جآل أونا” مع نظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

وأكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية على حسابها بالعربية في تويتر “انطلاق أول اتفاق بين وإسرائيل بمجال السايبر بين المغرب وإسرائيل منذ تطبيع العلاقات بين البلدين”.

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