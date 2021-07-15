بعد اعتذار الحريري.. مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش بلبنان

2021-07-15 / 9:18 مساءً
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هبة بريس- وكالات

ما إن أعلن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن تكليف تشكيل الحكومة، اليوم الخميس، حتى عمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات في العاصمة اللبنانية، بيروت، وعدد من المناطق الأخرى.

في بيروت، أقفل محتجون الطريق عند منطقة المدينة الرياضية ووقعت مواجهات بينهم وبين عناصر الجيش اللبناني، ما أدى الى وقوع إصابات في صفوف الجانبين.

واشتعل الشارع في لبنان اليوم الخميس 15 تموز، بعد أن أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، كذلك قطع محتجون الطريق الساحلية المؤدية إلى جنوبي البلاد عند نقطتي الجية والناعمة.

فيما عمد محتجون في مدينة صور بجنوب لبنان إلى تحطيم محتويات المقاهي والمطاعم فور سماعهم خبر إعتذار الحريري.

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