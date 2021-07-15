طرفاية: الشاطئ يلفظ قاربا خشبيا يستعمل في الهجرة السرية

2021-07-15 / 9:20 مساءً
0
هبة بريس: أشعبان لحبيب

لفظ شاطئ طرفاية عصر اليوم الخميس 15 يوليوز، قاربا خشبيا مجهول الهوية بأحد الشواطئ شمال طرفاية، مما استنفر المصالح الأمنية و السلطات المحلية بالمدينة.

ورجحت مصادر متطابقة، أن يكون القارب الذي يبلغ طوله حوالي ستة أمتار، معدا للهجرة السرية حيث تم ضبط 39 مهاجر سري على متنه من جنسيات مختلفة، كانوا قد ابحروا من احدى مدن شمال المملكة حيث ضلوا عاقلين وسط المحيط عدة أيام بسبب عطب في المحرك.

مصادر هبة بريس، أكدت أن السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، قد انتقلوا إلى الشاطئ المذكور وذلك بعد نداء عناصر القوات المساعدة، المكلفة بحراسة سواحل الإقليم التي إكتشفت جنوح القارب بعدما كانت تقوم بدورية روتينية، ولازالت الجهات المختصة تسابق الزمن من أجل إخراج القارب من الشاطئ ونقله الى المحجز، في الوقت الذي فتح فيه بحثا لتحديد هوية القارب وتحديد هوية الجهات المنظمة لهذه العملية.

وكانت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والدرك الملكي باقليم طرفاية، قد تمكنوا في وقت سابق من إحباط العديد من عمليات الهجرة السرية، لمرشحين من دول جنوب الصحراء الكبرى وحجز معدات تستعمل في هذا الغرض.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحسيمة.. شاطئ “كيمادو” يلفظ جثة مفصولة الرأس

الحسيمة.. شاطئ “كيمادو” يلفظ جثة مفصولة الرأس

2021-07-15 / 9:44 مساءً
Photo of أزمة مياه الشرب تخرج نساء مدينة تارودانت للاحتجاج

أزمة مياه الشرب تخرج نساء مدينة تارودانت للاحتجاج

2021-07-15 / 8:15 مساءً
Photo of البروفيسور الابراهيمي : الأزمة الصحية الحالة عجّلت بانتاج اللقاحات محليا

البروفيسور الابراهيمي : الأزمة الصحية الحالة عجّلت بانتاج اللقاحات…

2021-07-15 / 8:00 مساءً
Photo of الحسيمة.. قرار جماعي بمنع احتلال الملك العام بالشواطئ

الحسيمة.. قرار جماعي بمنع احتلال الملك العام بالشواطئ

2021-07-15 / 7:18 مساءً
Photo of فجيج .. توقيف سارقي أسلاك هاتفية

فجيج .. توقيف سارقي أسلاك هاتفية

2021-07-15 / 6:19 مساءً
Photo of العثماني يصف الوضعية الوبائية لكورونا في البلاد ب”المقلقة”

العثماني يصف الوضعية الوبائية لكورونا في البلاد ب”المقلقة”

2021-07-15 / 5:20 مساءً
Photo of سعي حكومي لتنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

سعي حكومي لتنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم…

2021-07-15 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 2571 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

تسجيل 2571 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في…

2021-07-15 / 4:27 مساءً
Photo of العثماني : الدعم المغربي لتونس يعكس الروح الإنسانية الراقية للملك

العثماني : الدعم المغربي لتونس يعكس الروح الإنسانية الراقية…

2021-07-15 / 3:49 مساءً
Photo of وصول الدفعة الأولى من المساعدة المغربية الطبية إلى تونس

وصول الدفعة الأولى من المساعدة المغربية الطبية إلى تونس

2021-07-15 / 3:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق