طرفاية: الشاطئ يلفظ قاربا خشبيا يستعمل في الهجرة السرية

هبة بريس: أشعبان لحبيب

لفظ شاطئ طرفاية عصر اليوم الخميس 15 يوليوز، قاربا خشبيا مجهول الهوية بأحد الشواطئ شمال طرفاية، مما استنفر المصالح الأمنية و السلطات المحلية بالمدينة.

ورجحت مصادر متطابقة، أن يكون القارب الذي يبلغ طوله حوالي ستة أمتار، معدا للهجرة السرية حيث تم ضبط 39 مهاجر سري على متنه من جنسيات مختلفة، كانوا قد ابحروا من احدى مدن شمال المملكة حيث ضلوا عاقلين وسط المحيط عدة أيام بسبب عطب في المحرك.

مصادر هبة بريس، أكدت أن السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، قد انتقلوا إلى الشاطئ المذكور وذلك بعد نداء عناصر القوات المساعدة، المكلفة بحراسة سواحل الإقليم التي إكتشفت جنوح القارب بعدما كانت تقوم بدورية روتينية، ولازالت الجهات المختصة تسابق الزمن من أجل إخراج القارب من الشاطئ ونقله الى المحجز، في الوقت الذي فتح فيه بحثا لتحديد هوية القارب وتحديد هوية الجهات المنظمة لهذه العملية.

وكانت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والدرك الملكي باقليم طرفاية، قد تمكنوا في وقت سابق من إحباط العديد من عمليات الهجرة السرية، لمرشحين من دول جنوب الصحراء الكبرى وحجز معدات تستعمل في هذا الغرض.

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