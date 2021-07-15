مرض نادر.. رجل ينام 300 يوم في السنة

هبة بريس-وكالات

شغل رجل هندي يبلغ من العمر 42 عامًا الصحف الدولية مؤخرًا بسبب معاناته من حالة مرضية تجعله ينام 300 يوم في السنة.

ونشر موقع “ريبابليك وورد” يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 خبرا عن حالة غريبة لمواطن يدعى بورخارام يتحدر من قرية في ولاية راجاستان الهندية، والذي يُزعم أنه يعاني من فرط النوم وهي حالة نادرة تسمى HPA axis hypersomnia، تجعله ينام لفترات طويلة يمكن أن تستمر حتى 25 يومًا.

وحسب المصدر فإنه قبل 23 عامًا، عندما تم تشخيص “بورخارام” لأول مرة بمرض نادر، كان ينام لمدة 15 ساعة في كل مرة، لكن حالته تدهورت تدريجياً إذ بدأت عائلته بحلول عام 2015 في حساب جدول نومه في أيام بدلاً من ساعات.

يذكر موقع “ريبابليك وورد” أن صاحب المتجر الصغير كان ينام أكثر من 7 أو 8 أيام باستمرار، لكن حالته استمرت في التدهور حتى بات ينام الآن مدة تصل إلى 25 يومًا، إذ أضحى يقضي في المجمل حوالي 300 يومًا نائمًا من أصل 365 يومًا.

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