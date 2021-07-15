الصورة لبورخرام

مرض نادر.. رجل ينام 300 يوم في السنة

2021-07-15 / 8:54 مساءً
0
هبة بريس-وكالات

شغل رجل هندي يبلغ من العمر 42 عامًا الصحف الدولية مؤخرًا بسبب معاناته من حالة مرضية تجعله ينام 300 يوم في السنة.

ونشر موقع “ريبابليك وورد” يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 خبرا عن حالة غريبة لمواطن يدعى بورخارام يتحدر من قرية في ولاية راجاستان الهندية، والذي يُزعم أنه يعاني من فرط النوم وهي حالة نادرة تسمى HPA axis hypersomnia، تجعله ينام لفترات طويلة يمكن أن تستمر حتى 25 يومًا.

وحسب المصدر فإنه قبل 23 عامًا، عندما تم تشخيص “بورخارام” لأول مرة بمرض نادر، كان ينام لمدة 15 ساعة في كل مرة، لكن حالته تدهورت تدريجياً إذ بدأت عائلته بحلول عام 2015 في حساب جدول نومه في أيام بدلاً من ساعات.

يذكر موقع “ريبابليك وورد” أن صاحب المتجر الصغير كان ينام أكثر من 7 أو 8 أيام باستمرار، لكن حالته استمرت في التدهور حتى بات ينام الآن مدة تصل إلى 25 يومًا، إذ أضحى يقضي في المجمل حوالي 300 يومًا نائمًا من أصل 365 يومًا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. توقيف العشرات من العاطلين بعد اصطدامات مع الشرطة

الجزائر.. توقيف العشرات من العاطلين بعد اصطدامات مع الشرطة

2021-07-15 / 6:17 مساءً
Photo of محكمة أوروبية تجيز للشركات حظر الحجاب

محكمة أوروبية تجيز للشركات حظر الحجاب

2021-07-15 / 4:12 مساءً
Photo of منظمة الصحة: وفيات كورونا تزيد 43 % خلال أسبوع في إفريقيا

منظمة الصحة: وفيات كورونا تزيد 43 % خلال أسبوع…

2021-07-15 / 3:23 مساءً
Photo of أكثر من 35 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

أكثر من 35 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا…

2021-07-15 / 1:45 مساءً
Photo of تقرير: “فيسبوك” طرد 52 موظفا تجسسوا على مستخدمي الموقع

تقرير: “فيسبوك” طرد 52 موظفا تجسسوا على مستخدمي الموقع

2021-07-15 / 12:13 مساءً
Photo of اسم “محمد” يدخل قائمة العشرة أسماء الأكثر شيوعا بين المواليد الجدد

اسم “محمد” يدخل قائمة العشرة أسماء الأكثر شيوعا بين…

2021-07-15 / 10:45 صباحًا
Photo of الرئيس الجزائري يعفو عن 101 من المسجونين على خلفية الحراك

الرئيس الجزائري يعفو عن 101 من المسجونين على خلفية…

2021-07-15 / 8:47 صباحًا
Photo of كورونا يتفشى على متن أكبر سفينة للبحرية البريطانية

كورونا يتفشى على متن أكبر سفينة للبحرية البريطانية

2021-07-14 / 11:43 صباحًا
Photo of “غوتيريش : سكان العالم بحاجة إلى 11 مليار جرعة ضد كورونا

“غوتيريش : سكان العالم بحاجة إلى 11 مليار جرعة…

2021-07-14 / 11:13 صباحًا
Photo of لائحة بأسماء الدول اكثر تضررا من وباء كورونا

لائحة بأسماء الدول اكثر تضررا من وباء كورونا

2021-07-14 / 8:54 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق