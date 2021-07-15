اقتحام المغرب لسوق الاستثمارات بالنّيجر يدفع الجزائر الى فتح الحدود مع “نيامي”!

2021-07-15 / 9:30 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس 

لم تمضي سوى أيام قليلة على نشر جريدة “لوفيغارو” تقريرا مفصلا حول عزم المجموعة المغربية “إيمي فينانس هولدينغ” توجيه استثمارات كبرى نحو النيجر تتنوع بين المشاريع الصناعية والبنية التحتية، حتى سارعت – كعادتها – الجزائر الى مخاطبة ود “نيامي” بفتح الحدود بين البلدين للتبادل التجاري عقب استقبال تبون لرئيس النيجر “محمد بازوم” قبل يومين.

استقبال تبون لرئيس النيجر وإن كان يبدو في ظاهره حدثا عاديا يندرج ضمن ماوصفه بلاغ “المرادية” بأنه “تعزيز للعلاقات بين البلدين الذين تجمعهما حدود مشتركة” ، إلا أن توقيته فتح القراءات على مصراعيها بخصوص سعي الجزائر الحثيث لمضايقة المصالح المغربية في افريقيا خصوصا بلدان الساحل والصحراء ، وهو توجس له مايبرره أمام عجز واضح للجارة الشرقية في مجاراة التغلل الاقتصادي للرباط بالقارة السمراء.

جدير بالذكر أن المشاريع التي أعلنت المجموعة المغربية، يصل عددها إلى ستة، وسيتم انجازها على مدى 8 سنوات، وغالبيتها تندرج في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام، والخاص بغلاف مالي يصل إلى 3.3 مليار دولار بحسب تصريح رئيس “فينانس هولدينغ”

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