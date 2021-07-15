ابتدائية الرباط تنتصر لزيان على رأس الحزب المغربي الحر

هبة بريس- الرباط

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، أمس الأربعاء ، لصالح الدعوى القضائية التي تقدم بها محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر ، بخصوص الطعن في انتخاب إسحاق شارية أمينا عاما جديدا للحزب.

ووفقا لقرار المحكمة، فإنها أكدت صحة التعرض الذي تقدم به المنسق الوطني للحزب المغربي الحر مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل المدعى عليه الصائر.

ويتهم زيان شارية بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب قادته حركة تصحيحية قام بها بعض أعضاء الحزب للتعبير عن غضبهم إزاء تسيير المنسق الوطني السابق محمد زيان، الذي قاد الحزب لمدة تفوق 20 سنة.

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