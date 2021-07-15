ابتدائية الرباط تنتصر لزيان على رأس الحزب المغربي الحر

2021-07-15 / 7:58 مساءً
1
هبة بريس- الرباط

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، أمس الأربعاء ، لصالح الدعوى القضائية التي تقدم بها محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر ، بخصوص الطعن في انتخاب إسحاق شارية أمينا عاما جديدا للحزب.

ووفقا لقرار المحكمة، فإنها أكدت صحة التعرض الذي تقدم به المنسق الوطني للحزب المغربي الحر مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل المدعى عليه الصائر.

ويتهم زيان شارية بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب قادته حركة تصحيحية قام بها بعض أعضاء الحزب للتعبير عن غضبهم إزاء تسيير المنسق الوطني السابق محمد زيان، الذي قاد الحزب لمدة تفوق 20 سنة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “راني مغبون وسبابي تبون” أغنية أدخلت الشاب بيلو السجن بالجزائر

“راني مغبون وسبابي تبون” أغنية أدخلت الشاب بيلو السجن…

2021-07-16 / 6:33 مساءً
Photo of زعيم حزب إسباني يطلب تدخل “الناتو” في سبتة ومليلية‬

زعيم حزب إسباني يطلب تدخل “الناتو” في سبتة ومليلية‬

2021-07-16 / 5:12 مساءً
Photo of اللّبار للعثماني : أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي منذ البداية وقبل الجائحة.

اللّبار للعثماني : أبدعتم في تمثل التباعد الاجتماعي والاقتصادي…

2021-07-15 / 11:18 مساءً
Photo of اقتحام المغرب لسوق الاستثمارات بالنّيجر يدفع الجزائر الى فتح الحدود مع “نيامي”!

اقتحام المغرب لسوق الاستثمارات بالنّيجر يدفع الجزائر الى فتح…

2021-07-15 / 9:30 مساءً
Photo of الجيش الاسباني : نقل رفات الجنود من جزيرة بادس المحتلة مردها لحالة القبور

الجيش الاسباني : نقل رفات الجنود من جزيرة بادس…

2021-07-15 / 7:34 مساءً
Photo of الرئاسة التونسية تشكر المغرب على دعمها ومساعدتها الطبية

الرئاسة التونسية تشكر المغرب على دعمها ومساعدتها الطبية

2021-07-15 / 6:27 مساءً
Photo of المغرب يرد على مغالطات لعمامرة.. الجزائر تروج لأقصاف وهمية تكرس عقدة تقليدية

المغرب يرد على مغالطات لعمامرة.. الجزائر تروج لأقصاف وهمية…

2021-07-15 / 6:09 مساءً
Photo of محلل سياسي : الرباط ستكون دائما السند الى جانب شقيقتها تونس

محلل سياسي : الرباط ستكون دائما السند الى جانب…

2021-07-15 / 2:32 مساءً
Photo of وهم لعمامرة ..المجتمع الدولي مطالب بالاهتمام بتجدد القتال في الصحراء

وهم لعمامرة ..المجتمع الدولي مطالب بالاهتمام بتجدد القتال في…

2021-07-15 / 2:13 مساءً
Photo of الـ PPS : الإنفراج السياسي مدخل لتوطيد مكانة المغرب دوليا

الـ PPS : الإنفراج السياسي مدخل لتوطيد مكانة المغرب…

2021-07-15 / 12:29 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق