أزمة مياه الشرب تخرج نساء مدينة تارودانت للاحتجاج

2021-07-15 / 8:15 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خاض العشرات من نساء مدينة تارودانت،اليوم الخميس 15 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بسبب أزمة مياه الشرب التي يعشنها خلال هذا الصيف، بعد أن عمدت إدارة المياه بتوزيع حصة يومية لكل حي لا تتجاوز ساعات قليلة .

ورفعن نسوة تارودانت شعارات منددة بأوضاعهن بعد حرمانهن من المياه طيلة الأيام الاسابيع الماضية والتي شهدت فيها تارودانت أرقام قياسية من حرارة الجو .

وطالبت النساء المحتجات من المسؤولين بالمنطقة،بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لأزمة الماء، منددين بسياسة التماطل التي تنهجها الجهات المعنية في كل مرة دون الاستجابة لمطلبهم العادل والمشروع وهو الحق في تزويد بالماء الصالح للشرب.

وقد سبق لممثلين على ساكنة أحياء المدينة، قد تواصلوا مع مصالح المكتب الوطني بالاقليم، للوقوف على اسباب الانقطاعات المتكررة بمدينة تارودانت .

إدارة المياه لم تخفي الاكراهات التي يعرفها القطاع وبعض الأسباب المؤدية لهذه الأزمة بسبب إشكالية استنزاف الفرشة وضعف الموارد المائية بسبب سنوات الجفاف التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كما كشف عن الاجراءات المتخذة لتمكين الساكنة من التزود بهذه المادة الحيوية والضرورية بما يحقق العدل وتكافؤ الفرص بين كافة أحياء المدينة وساكنتها ،مع التأكيد على أن هذه الازمة مرحلية ومحددة في الزمن ،في انتظار استكمال الاشغأل بمحطة المعالجة بسد اولوز الذي ستستفيد منه مدينة تارودانت ذاخل اجل اقصاه شهر أكتوبر وسيغطي حاجيات الساكنة بصفة شاملة و تبلغ تكلفة المشروع 250 مليون درهم وبشبكة تمتد لحوالي 78 كلم بصبيب بمعدل 200 لتر في الثانية .

وقد عمد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بشراكة مع سلطات الاقليم إلى استغلال ابار بالمدينة وبرمجة استفادة أحياء المدينة بجدول زمنية محددة كالتالي : من الساعة 7صباحا إلى الساعة 11 صباحا الأحياء التالية فقط ( المحايطة ،بلاقشاش، المعديات، بويفرنة،دوار ميش،طريق ايت ايعزة، القصبة.

من الساعة 11 صباحا إلى 3 زوالا استفادة باقي الاحياء. على أن يشمل تزويد جميع الاحياء ابتداء من 3زوالا إلى 12 ليلا .

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