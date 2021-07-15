الحسيمة.. قرار جماعي بمنع احتلال الملك العام بالشواطئ
هبة بريس- مكتب طنجة
أصدر المجلس الجماعي للحسيمة ، قرارا يقضي بمنع احتلال الملك العام في الشواطئ لاستغلالها في عملية كراء المظلات الشمسية والكراسي والطاولات.
وأوضح بلاغ للمجلس الجماعي للحسيمة ، بأنه يُمنع منعا كليا احتلال الملك العمومي في شواطئ جماعة الحسيمة بالمظلات والكراسي والطاولات لأغراض تجاري، كما يُمنع أيضا حجز مساحات في الشاطئ لنفس الأغراض.
ويأتي قرار المجلس الجماعي للحسيمة ، عقب تنامي ظاهرة احتلال الملك العام بشواطئ المنطقة بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد توافد واقبال كبير للمصطافين.
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2 تعليقات
هناك عدد كبير من الممرات التي كانت تؤدي الى شاطىء السواني العريض، لكن عمد السكان المجاورون الى اغلاق عدد منها بصخور كبيرة أو باكوام عالية من الرمال والاتربة، وهذا يعد تعديا سافرا على حقوق المواطنين على ارض وشواطىء دافع عليها اجدادنا بارواحهم ودماءهم خاصة ضد المستعمر الاسباني كما حكى لي جدي المجاهد موح نعبد الله.الهم هذا منكر.
شواطئ الأطلسي في طنجة مثال للاستهتار بالملك العام و تسيب لوبي جديد ينشر ضجيج موسيقاه و يسيطر على مساحات كبيرة من الرمال حيث شيدت قلاع خشبية ضدا على حرية المواطن!!
مدينة طنجة مثال للسيبة!!