الجيش الاسباني : نقل رفات الجنود من جزيرة بادس المحتلة مردها لحالة القبور

هبة بريس- الرباط

كشفت القوات المسلحة الإسبانية، عن المغزى من وراء نقل ماتبقى من رفاث جنودها الموجود بجزيرة بادس المحتلة شمال المملكة المغربية، حيث أن العملية تتعلق بنقل مايفوق 40 جثة صوب مقبرة أخرى بثغر مليلية المحتل بعد تدهور حالة المقابر الموجودة بالجزيرة المذكورة.

ونقلت صحيفة “فوث بوبولي”، تصريحات عن اىجيش الاسبانية اوضحت فيها أن القرار سيُنفذ بتاريخ 30 يوليوز 2021، كنا أنه نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم 9 يوليوز، حيث سيتم نقل رفاث جنود ومدنيين بعضها يعود الى القرن 19 م.

وكان الإعلام الإسباني ، قد أكد أن المؤسسة العسكرية تعمل على نقل ما تبقى من رفات جنودها المدفونين في الجزر المغربية التي تحتلها إسبانيا الموجودة بسواحل الحسيمة شمال المغرب. وأن الجنرال “فرانسيسكو خافيير فاريلا سالاس” بصفته رئيسا للأركان العامة في الجيش الإسباني وقع رسميا وثيقة بهذا الصدد .

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