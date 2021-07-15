الصورة من الأرشيف

الجيش الاسباني : نقل رفات الجنود من جزيرة بادس المحتلة مردها لحالة القبور

2021-07-15 / 7:34 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

كشفت القوات المسلحة الإسبانية، عن المغزى من وراء نقل ماتبقى من رفاث جنودها الموجود بجزيرة بادس المحتلة شمال المملكة المغربية، حيث أن العملية تتعلق بنقل مايفوق 40 جثة صوب مقبرة أخرى بثغر مليلية المحتل بعد تدهور حالة المقابر الموجودة بالجزيرة المذكورة.

ونقلت صحيفة “فوث بوبولي”، تصريحات عن اىجيش الاسبانية اوضحت فيها أن القرار سيُنفذ بتاريخ 30 يوليوز 2021، كنا أنه نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم 9 يوليوز، حيث سيتم نقل رفاث جنود ومدنيين بعضها يعود الى القرن 19 م.

وكان الإعلام الإسباني ، قد أكد أن المؤسسة العسكرية تعمل على نقل ما تبقى من رفات جنودها المدفونين في الجزر المغربية التي تحتلها إسبانيا الموجودة بسواحل الحسيمة شمال المغرب. وأن الجنرال “فرانسيسكو خافيير فاريلا سالاس” بصفته رئيسا للأركان العامة في الجيش الإسباني وقع رسميا وثيقة بهذا الصدد .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ابتدائية الرباط تنتصر لزيان على رأس الحزب المغربي الحر

ابتدائية الرباط تنتصر لزيان على رأس الحزب المغربي الحر

2021-07-15 / 7:58 مساءً
Photo of الرئاسة التونسية تشكر المغرب على دعمها ومساعدتها الطبية

الرئاسة التونسية تشكر المغرب على دعمها ومساعدتها الطبية

2021-07-15 / 6:27 مساءً
Photo of المغرب يرد على مغالطات لعمامرة.. الجزائر تروج لأقصاف وهمية تكرس عقدة تقليدية

المغرب يرد على مغالطات لعمامرة.. الجزائر تروج لأقصاف وهمية…

2021-07-15 / 6:09 مساءً
Photo of محلل سياسي : الرباط ستكون دائما السند الى جانب شقيقتها تونس

محلل سياسي : الرباط ستكون دائما السند الى جانب…

2021-07-15 / 2:32 مساءً
Photo of وهم لعمامرة ..المجتمع الدولي مطالب بالاهتمام بتجدد القتال في الصحراء

وهم لعمامرة ..المجتمع الدولي مطالب بالاهتمام بتجدد القتال في…

2021-07-15 / 2:13 مساءً
Photo of الـ PPS : الإنفراج السياسي مدخل لتوطيد مكانة المغرب دوليا

الـ PPS : الإنفراج السياسي مدخل لتوطيد مكانة المغرب…

2021-07-15 / 12:29 مساءً
Photo of بلفقيه : “البام” محترم وخلافي مع قيادة حزب الوردة لا يفسد للود قضية

بلفقيه : “البام” محترم وخلافي مع قيادة حزب الوردة…

2021-07-15 / 11:06 صباحًا
Photo of صحيفة : بوريطة لم يكن يرد على المكالمات الهاتفية لـ ” لايا “

صحيفة : بوريطة لم يكن يرد على المكالمات الهاتفية…

2021-07-15 / 9:47 صباحًا
Photo of ودادية القضاة المغاربة ترد على الخارجية الأمريكية: “سيادتنا خط أحمر”

ودادية القضاة المغاربة ترد على الخارجية الأمريكية: “سيادتنا خط…

2021-07-14 / 11:49 مساءً
Photo of المالكي: “المغرب أحرز تقدما في إرساء دولة القانون و الديمقراطية”

المالكي: “المغرب أحرز تقدما في إرساء دولة القانون و…

2021-07-14 / 10:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق