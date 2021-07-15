فجيج .. توقيف سارقي أسلاك هاتفية

هبة بريس- وجدة

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة فجيج على النيابة العامة المختصة، صباح أمس الأربعاء 14 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان من العمر 20 و37 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الهاتفية باستعمال الكسر.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعييب منشآت ذات منفعة عمومية وسرقة 450 مترا من الأسلاك الهاتفية الرابطة بين ستة غرف تحت أرضية بمدينة فجيج، وهو الأمر الذي تسبب في تعطيل العمل ببنيات خاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه المنطقة.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما، علاوة على حجز سيارة خفيفة يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح أمس الأربعاء.

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