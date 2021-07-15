سعد الدين العثماني

العثماني : الدعم المغربي لتونس يعكس الروح الإنسانية الراقية للملك

2021-07-15 / 3:49 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،اليوم (الخميس) أن المبادرة الملكية السامية ،بتقديم مساعدة طبية عاجلة الى تونس لدعمها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، تعكس الروح الإنسانية الراقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال العثماني في كلمة استهل بها مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي “إن هذه المبادرة الملكية السامية تعكس الروح الإنسانية الراقية لجلالة الملك حفظه الله، وعمق العلاقة بين الشعبين المغربي والتونسي، وقيم المغرب في التضامن مع إخوانه ومساندتهم أينما كانوا”.

وبعد أن أشاد بهذه المبادرة الرامية الى دعم الأشقاء في الجمهورية التونسية في الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء تطور الحالة الوبائية في هذا البلد المغاربي ، ذكر رئيس الحكومة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،كان قد اتخذ في بداية الجائحة مبادرة لدعم عدد من الدول الإفريقية بالأدوية، مما كان له كبير الأثر على شعوبها، بالإضافة إلى مبادرة جلالته بإرسال دعم من أدوية ومستلزمات أخرى إلى الفلسطينيين.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى أول أمس تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة الى تونس على إثر تدهور الوضع الوبائي الناجم عن الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد- 19 في هذا البلد المغاربي.

وتتكون هذه المساعدة من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير، و100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

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