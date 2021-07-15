وصول الدفعة الأولى من المساعدة المغربية الطبية إلى تونس

هبة بريس ـ الرباط

وصلت، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى مطار تونس، ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية محملة بالمساعدة الطبية العاجلة التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسالها إلى هذا البلد المغاربي جراء تدهور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

وأشرف على عملية وصول واستقبال هذه الدفعة من المساعدات عدد من المسؤولين التونسيين السامين وعلى رأسهم السيّدة نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، والسيدان إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع، والسيّد فوزي المهدي، وزير الصحّة، بحضور سفير صاحب الجلالة بتونس السيد حسن طارق.

وكانت الطائرات العسكرية الثلاث قد غادرت صباح اليوم، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، في اتجاه تونس، وتحمل كل منها 13.5 طنا من المساعدات الطبية الموجهة إلى هذا البلد المغاربي الشقيق.

وكان جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد المغاربي الشقيق بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت اليوم إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى نحو هذا البلد الشقيق لمواصلة نقل هذه المساعدة الطبية التي تندرج في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقي

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