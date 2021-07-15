الصورة من الارشيف

منظمة الصحة: وفيات كورونا تزيد 43 % خلال أسبوع في إفريقيا

2021-07-15 / 3:23 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن قارة إفريقيا سجلت زيادة نسبتها 43% في وفيات كوفيد-19 هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي مع ارتفاع الإصابات الجديدة وحالات دخول المستشفيات.

يأتي ذلك، فيما تواجه دول القارة نقصا في أسطوانات الأكسجين وأسرة الرعاية الفائقة.

وأوضحت المنظمة أمس الأربعاء أن معدل الوفيات في إفريقيا، أي نسبة الوفيات بين الإصابات المؤكدة بالمرض، يبلغ حاليا 2.6% مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.2%.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، “الوفيات ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الخمسة الماضية. هذه علامة تحذيرية واضحة على أن المستشفيات في معظم الدول المتأثرة بسبيلها للوصول إلى نقطة الانهيار”.

وأضافت أن إصابات كوفيد-19 في القارة الإفريقية ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية متجاوزة ستة ملايين يوم 13 يوليو 2021.

وأوضحت أن هذه الزيادة مدفوعة بالإجهاد العام جراء الإجراءات الصحية الرئيسية التي تستهدف كبح تفشي الفيروس إضافة إلى زيادة انتشار سلالات جديدة للفيروس.

وقالت المنظمة إن غفريقيا تشهد أحد أسرع معدلات الإصابة في العالم، حيث أضيف لعدد المرضى مليون مصاب آخرين الشهر الماضي.

وذكر البيان “هذه أقصر فترة زمنية حتى الآن أضيف خلالها مليون مصاب جديد… الأمر استغرق نحو 3 أشهر للانتقال من 4 ملايين مصاب إلى 5 ملايين في منتصف يونيو”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكثر من 35 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

أكثر من 35 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا…

2021-07-15 / 1:45 مساءً
Photo of تقرير: “فيسبوك” طرد 52 موظفا تجسسوا على مستخدمي الموقع

تقرير: “فيسبوك” طرد 52 موظفا تجسسوا على مستخدمي الموقع

2021-07-15 / 12:13 مساءً
Photo of اسم “محمد” يدخل قائمة العشرة أسماء الأكثر شيوعا بين المواليد الجدد

اسم “محمد” يدخل قائمة العشرة أسماء الأكثر شيوعا بين…

2021-07-15 / 10:45 صباحًا
Photo of الرئيس الجزائري يعفو عن 101 من المسجونين على خلفية الحراك

الرئيس الجزائري يعفو عن 101 من المسجونين على خلفية…

2021-07-15 / 8:47 صباحًا
Photo of كورونا يتفشى على متن أكبر سفينة للبحرية البريطانية

كورونا يتفشى على متن أكبر سفينة للبحرية البريطانية

2021-07-14 / 11:43 صباحًا
Photo of “غوتيريش : سكان العالم بحاجة إلى 11 مليار جرعة ضد كورونا

“غوتيريش : سكان العالم بحاجة إلى 11 مليار جرعة…

2021-07-14 / 11:13 صباحًا
Photo of لائحة بأسماء الدول اكثر تضررا من وباء كورونا

لائحة بأسماء الدول اكثر تضررا من وباء كورونا

2021-07-14 / 8:54 صباحًا
Photo of الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

2021-07-14 / 8:43 صباحًا
Photo of الشرطة البريطانية تصادر 180 مليون جنيه استرليني من “البيتكوين”

الشرطة البريطانية تصادر 180 مليون جنيه استرليني من “البيتكوين”

2021-07-13 / 10:13 مساءً
Photo of جنوب إفريقيا.. 72 قتيل حصيلة أعمال العنف بعد سجن الرئيس السابق

جنوب إفريقيا.. 72 قتيل حصيلة أعمال العنف بعد سجن…

2021-07-13 / 9:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق