وهم لعمامرة ..المجتمع الدولي مطالب بالاهتمام بتجدد القتال في الصحراء

هبة بريس ـ الرباط

توهم وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بوجود مواجهات المسلحة وقتال في الصحراء المغربية بين الجيش المغرب وجبهة البوليساريو.

العمامرة، في كلمة في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري لمنتصف المدة لحركة بلدان عدم الانحياز، عبر تقنية الفيديو، قال إن النزاع المسلح بين المغرب ، وجبهة البوليساريو، تجدد ويستحق اهتمامًا أكبر من المجتمع الدولي”.

ودعا وزير الخارجية الجزائري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بين طرفي النزاع في الصحراء المغربية.

ويتضح جليا ان العمامرة يريد ان يسوق كذبا بوجود اقتتال بين الجيش المغربي والبوليساريو ، وهو ” الموال ” الذي لطالما تتاجر به الجزائر للتاثير في المجتمع الدولي .

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