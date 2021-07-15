الـ PPS : الإنفراج السياسي مدخل لتوطيد مكانة المغرب دوليا

هبة بريس ـ الرباط

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والغشتراكية ان “الانفراج السياسي” مدخلٌ لتعزيز الثقة والمشاركة، ولتوطيد مكانة بلادنا دوليا

وأكد الحزب فيما يتعلق براهنية الأوضاع السياسية الوطنية، على الأهمية التي يكتسيها السيرُ إيجاباً في اتجاه إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي وتوسيع فضاء الحريات، لا سيما من خلال السعي نحو إيجاد الصيغ المُلائمة لِــطَــيِّ ما تبقى من الملفات المتعلقة بالحراك الاجتماعي، وكذا الحالات المُقلقة التي لا تزال عالقةً بالفضاء الإعلامي.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنَّ ذلك يُــشكِّــلُ مَدخلا مُهِـــمًّا من المداخل الكفيلة بتوسيع قاعدة المُشاركة السياسية والانتخابية، واستعادة الثقة في العمل السياسي، والرفع من منسوب مصداقية المؤسسات المنتخبة، باعتبار هذه العناصر جزءً أساسيا من جوهر الديموقراطية.

واعتبر المكتبُ السياسي أنَّ تعميقَ مُبادراتِ الانفراج سَــيُــشكل، لا محالة، تعزيزاً لمكتسباتِ بلادنا في المجال الديموقراطي والحقوقي، وتوطيداً لموقعها البارز ومكانتها الصاعدة وصورتها المتميزة على المُستوى الدولي.

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