درة زروق

الفنانة التونسية درة : شكرا للمغرب على إرسال المساعدات لبلدي تونس

2021-07-15 / 11:57 صباحًا
1
نجلاء مزيان: هبة بريس

قدمت الفنانة التونسية درة زروق الشكر للمغرب عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، و ذلك عقب مساندته و كذا إرساله المساعدات الطبية لبلدها تونس.

و كتبت الفنانة التونسية:”بشكر المغرب على إرسال المساعدات الطبية لبلدي تونس و الدعم و المساندة في الوقت الصعب اللي بنمر بيه …و نسأل الله أن يرفع عنا الوباء”.

و يشار أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، بعد تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد بسبب الزيادة في عدد الإصابات والوفيات جراء “كوفيد 19” بشكل مقلق.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد تعيين المالكي رئيسا لمهرجان خريبكة .. مديرالمهرجان يستقيل

بعد تعيين المالكي رئيسا لمهرجان خريبكة .. مديرالمهرجان يستقيل

2021-07-17 / 1:16 مساءً
Photo of سناء عكرود وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

سناء عكرود وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

2021-07-14 / 2:13 مساءً
Photo of سعد المجرد وصابر الرباعي وريدوان يبدعون في “السهرة صباحي”

سعد المجرد وصابر الرباعي وريدوان يبدعون في “السهرة صباحي”

2021-07-10 / 11:19 مساءً
Photo of بلوكر مصرية تعلن زواجها بكلب و دار الإفتاء المصرية تدخل على الخط

بلوكر مصرية تعلن زواجها بكلب و دار الإفتاء المصرية…

2021-07-10 / 4:57 مساءً
Photo of بعد اعتزاله التمثيل…أول ظهور لهاشم البسطاوي

بعد اعتزاله التمثيل…أول ظهور لهاشم البسطاوي

2021-07-10 / 3:15 مساءً
Photo of حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2021-07-09 / 3:25 مساءً
Photo of “الدلاح”يدخل الفنانة منال بنشليخة المستشفى

“الدلاح”يدخل الفنانة منال بنشليخة المستشفى

2021-07-08 / 3:51 مساءً
Photo of الفنانة المصرية صابرين :” المغرب بلد أعمامي و جدودي”

الفنانة المصرية صابرين :” المغرب بلد أعمامي و جدودي”

2021-07-08 / 2:29 مساءً
Photo of كورونا تدخل نبيل الخالدي للعناية المركزة و مشاهير يطلبون له الدعاء

كورونا تدخل نبيل الخالدي للعناية المركزة و مشاهير يطلبون…

2021-07-07 / 12:34 مساءً
Photo of سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

2021-07-06 / 11:25 مساءً

تعليق واحد

  1. غريب أمر القيادة التونسية واعني بذلك الرئيس الذي لم يكلف نفسه الاتصال المباشر بجلالة الملك واكتفى بنشر بلاغ للرئاسة.قليل من اللياقةالدبلوماسية يا رئيس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق