الفنانة التونسية درة : شكرا للمغرب على إرسال المساعدات لبلدي تونس

نجلاء مزيان: هبة بريس

قدمت الفنانة التونسية درة زروق الشكر للمغرب عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، و ذلك عقب مساندته و كذا إرساله المساعدات الطبية لبلدها تونس.

و كتبت الفنانة التونسية:”بشكر المغرب على إرسال المساعدات الطبية لبلدي تونس و الدعم و المساندة في الوقت الصعب اللي بنمر بيه …و نسأل الله أن يرفع عنا الوباء”.

و يشار أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، بعد تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد بسبب الزيادة في عدد الإصابات والوفيات جراء “كوفيد 19” بشكل مقلق.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

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