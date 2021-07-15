المغرب يلزم الأجانب القادمين من بلدان القائمة “ب” بـالحجر المنزلي
هبة بريس ـ الرباط
في ظل التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها السلطات المغربية، بشأن المغاربة القادمين إلى أرض الوطن من البلدان المدرجة ضمن القائمة “ب”، كشف المكتب الوطني للمطارات عن شرط جديد.
وقال الاخير انه أصبح ملزما على الأجانب المقيمين بالمغرب والقادمين من البلدان المدرجة في القائمة “ب”، والمعنيين بالحجر الصحي، الخضوع لحجر منزلي في المغرب لمدة 5 أيام، مع إجراء اختبار في اليوم الخامس.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أنه تم إعفاء المغاربة القادمين من بلدان اللائحة “ب” من الحجر الفندقي لـ10 أيام حيث عوضته بحجر منزلي لـ5 أيام فقط.
جدير بالذكر أن المسافرين القادمين من بلدان اللائحة “ب” ملزمين بالتوفر على اختبار PCR لا يقل عن 72 ساعة بدل 48 ساعة، مع الاستمرار في العمل بباقي الشروط المتعلقة بنفس اللائحة.
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6 تعليقات
فعلا هده القرارات صعبة كان على الدولة فتح الحدود فقط أمام الملقحين مع احترام التباعد والكمامة
حتى الملقحين يجب ان يقوموا بتحليل PCR
الدولة تسمح لمن هب و دب ان يدخل المغرب دون تطبيق اجراءات صحية و بالمقابل تحذر من تفشي الوباء
يجب السماح فقط للمواطنين المغاربة بدخول بلدهم اما الباقي فيجب تطبيق الاجراءات الاحترازية عليهم كالزامية الحجر الفندقي الفعلي 10 ايام مع مراقبته و عمل فحص في يوم الوصول و فحص اخر في اليوم التاسع
باش تدخلو الدوفيز باغين تهلكولبلاد بالوباء
السلام عليكم هل الأجانب الذين يريدون المجي إلى المغرب سياحة أو دعوة ملزومين بالحجر الفندقي أو ماذا ضروري لو سمحتم …..و شكرا
و ما هو الإجراء المتخذ مع الأجانب القادمين إلى المغرب من مصر سياحة أو دعوة …
Test PAR 48h ou 72 h?. Je suis d’accord si je viens dans mon pays je dois le protéger. Le problème que le timing pour PCR 48h est difficile à réaliser.