بلفقيه : “البام” محترم وخلافي مع قيادة حزب الوردة لا يفسد للود قضية

هبة بريس ـ الرباط

قال عبد الوهاب بلفقيه، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة گلميم واد نون، أنه فعلا كان ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي وصفه بالحزب المحترم، واليوم انتقل إلى حزب محترم كذلك وهو حزب الأصالة والمعاصرة والذي جمعته بقياداته علاقة خاصة انسانية لأزيد من 15 سنة.

وأضاف بلفقيه خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة گلميم، أن حضوره في الحزب يعد مميزا في لقاء له رسالات ودلالات متعددة وأن تقديره لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيبقى عاليا مذكرا بأن خلافه مع قيادات حزب الوردة لا يفسد للود قضية

واضاف بالقول ” للتاريخ فإن عبد اللطيف وهبي تدخل الصيف الماضي لرأب الصدع بينه وبين قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واليوم فإن بلفقيه انخرط في حزب محترم وهو البام والذي ظل هو الأقرب إليه بحكم علاقاته الشخصية مع قياداته.

وشدد بلفقيه على أن جهة گلميم تعاني من البطالة وقلة البنيات التحتية الصناعية مؤكدا أنها في حاجة للإنصاف مفتخرا بحصيلته السياسية والتدبيرية خصوصا في رئاسة جماعة گلميم والتي أصبحت بلدية قوية أطلقت عدد من المشاريع، بعدما كانت تفتقر لابسط وساءل العمل ونفس الشيء بالنسبة لعمله في مجلس جهة گلميم وادنون.

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