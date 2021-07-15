الصورة من الارشيف

المغرب يرسل 3 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بالمساعدات الطبية

2021-07-15 / 10:36 صباحًا
5
هبة بريس

غادرت ثلاث طائرات عسكرية تحمل كل واحدة منها 13.5 طنا من المساعدات الطبية، صباح اليوم الخميس، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، متوجهة إلى تونس، في إطار المساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى هذا البلد المغاربي الذي يشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

وكان الملك محمد السادس، قد اعطى تعليماته لإرسال مساعدة طبية عاجلة لتونس، عقب تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد المغاربي الشقيق بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت اليوم إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى نحو تونس لمواصلة نقل هذه المساعدة الطبية.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزمة مياه الشرب تخرج نساء مدينة تارودانت للاحتجاج

أزمة مياه الشرب تخرج نساء مدينة تارودانت للاحتجاج

2021-07-15 / 8:15 مساءً
Photo of البروفيسور الابراهيمي : الأزمة الصحية الحالة عجّلت بانتاج اللقاحات محليا

البروفيسور الابراهيمي : الأزمة الصحية الحالة عجّلت بانتاج اللقاحات…

2021-07-15 / 8:00 مساءً
Photo of الحسيمة.. قرار جماعي بمنع احتلال الملك العام بالشواطئ

الحسيمة.. قرار جماعي بمنع احتلال الملك العام بالشواطئ

2021-07-15 / 7:18 مساءً
Photo of فجيج .. توقيف سارقي أسلاك هاتفية

فجيج .. توقيف سارقي أسلاك هاتفية

2021-07-15 / 6:19 مساءً
Photo of العثماني يصف الوضعية الوبائية لكورونا في البلاد ب”المقلقة”

العثماني يصف الوضعية الوبائية لكورونا في البلاد ب”المقلقة”

2021-07-15 / 5:20 مساءً
Photo of سعي حكومي لتنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

سعي حكومي لتنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم…

2021-07-15 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 2571 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎‎

تسجيل 2571 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في…

2021-07-15 / 4:27 مساءً
Photo of العثماني : الدعم المغربي لتونس يعكس الروح الإنسانية الراقية للملك

العثماني : الدعم المغربي لتونس يعكس الروح الإنسانية الراقية…

2021-07-15 / 3:49 مساءً
Photo of وصول الدفعة الأولى من المساعدة المغربية الطبية إلى تونس

وصول الدفعة الأولى من المساعدة المغربية الطبية إلى تونس

2021-07-15 / 3:35 مساءً
Photo of حرزني : التعذيب يجب أن يعد من الجرائم ضد الإنسانية

حرزني : التعذيب يجب أن يعد من الجرائم ضد…

2021-07-15 / 1:01 مساءً

‫5 تعليقات

  4. نحن في مساعدة اخواننا التونسيين لتجاوز هذه المحنة الصعبة وشكرا للملك محمد السادس على هذه المبادرة الرحيمة بالانسانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق