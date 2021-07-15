الصورة من الارشيف

المغرب يرسل 3 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بالمساعدات الطبية

2021-07-15 / 10:36 صباحًا
1
هبة بريس

غادرت ثلاث طائرات عسكرية تحمل كل واحدة منها 13.5 طنا من المساعدات الطبية، صباح اليوم الخميس، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، متوجهة إلى تونس، في إطار المساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى هذا البلد المغاربي الذي يشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

وكان الملك محمد السادس، قد اعطى تعليماته لإرسال مساعدة طبية عاجلة لتونس، عقب تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد المغاربي الشقيق بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت اليوم إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى نحو تونس لمواصلة نقل هذه المساعدة الطبية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : المرابد العشوائية تنتشر مع فصل الصيف خارج رقابة الجهات المسؤولة

اكادير : المرابد العشوائية تنتشر مع فصل الصيف خارج…

2021-07-15 / 12:49 مساءً
Photo of مرسوم يلزم الأطباء المغاربة على كتابة وصفات الأدوية بخط واضح

مرسوم يلزم الأطباء المغاربة على كتابة وصفات الأدوية بخط…

2021-07-15 / 11:44 صباحًا
Photo of عيد الأضحى وكورونا.. تخوف وتحذير من “عواقب كارثية”

عيد الأضحى وكورونا.. تخوف وتحذير من “عواقب كارثية”

2021-07-15 / 9:21 صباحًا
Photo of جونسون” تسحب 6 من منتجاتها وتطلب من المستهلكين التوقف عن استخدامهم

جونسون” تسحب 6 من منتجاتها وتطلب من المستهلكين التوقف…

2021-07-15 / 9:03 صباحًا
Photo of بنموسى ..الأقاليم الجنوبية مدعوة إلى أن تصبح قطبا اقتصاديا

بنموسى ..الأقاليم الجنوبية مدعوة إلى أن تصبح قطبا اقتصاديا

2021-07-15 / 8:34 صباحًا
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ344 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ344 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-07-15 / 8:21 صباحًا
Photo of توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

2021-07-15 / 8:12 صباحًا
Photo of سوق أولاد سعيد بسطات.. ارتباك وفوضى بسوق الغنم

سوق أولاد سعيد بسطات.. ارتباك وفوضى بسوق الغنم

2021-07-14 / 11:56 مساءً
Photo of مندوبية لحليمي: “42 في المائة من المغاربة لجؤوا للاقتراض هذا العام”

مندوبية لحليمي: “42 في المائة من المغاربة لجؤوا للاقتراض…

2021-07-14 / 11:04 مساءً
Photo of منظمة الإيسيسكو تستعد لإعلان الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

منظمة الإيسيسكو تستعد لإعلان الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

2021-07-14 / 9:28 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق