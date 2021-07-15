صحيفة: صمت إيجابي قد ينهي الأزمة بين المغرب
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صحيفة : بوريطة لم يكن يرد على المكالمات الهاتفية لـ ” لايا “

2021-07-15 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تطرقت صحيفة اسبانية في قراءة لها الى “الصمت الايجابي” السائد بين المغرب واسبانيا معتبرة أن وزارة الخارجية الإسبانية ترى علامات إيجابية من المغرب بعد التعديل الحكومي الجزئي الأخير الذي أطاح بالوزيرة أرانتكسا غونزاليس لايا.

ونقلت صحيفة “إلموندو” أن المغرب يلتزم الصمت حتى الآن، ولهذا في الوقت الراهن قيمة مضاعفة، وترى فيه الخارجية الإسبانية مؤشرا إيجابيا.

وتنقل الصحيفة أن وزارة الخارجية ترى أنه مؤشر جيد أن الرباط لم تصدر أي بيان رسمي بشأن مغادرة أرانشا غونزاليس لايا الوزارة.

وأوضحت الصحيفة أن الرباط استبعدت لايا كمحاروة في الأزمة بين البلدين، كما أن وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، لم يكن يرد على مكالماتها الهاتفية، مايعني أن المصالحة لم تكن لتمر عبرها، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه في هذه الحالة، أظهر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قدرا هائلا من التطبيق العملي للسعي إلى إنهاء الأزمة، ليعين رجلا يثق به، وهو خوسيه مانويل ألباريس وزيرا للخارجية للعمل على حل الأزمة.

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