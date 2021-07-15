لرئيس الجزائري يعفو عن 101 من أعضاء حركة الاحتجاج المحبوسين
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري يعفو عن 101 من المسجونين على خلفية الحراك

2021-07-15 / 8:47 صباحًا
0
هبة بريس ـ متابعة

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون بالإفراج عن 101 من المسجونين على خلفية دعوتهم لتظاهرات أو المشاركة فيها في إطار الحراك الاحتجاجي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة مساء الأربعاء.

وقال البيان إنّ تبّون اتّخذ “اجراءات عفو لفائدة ثلاثين محبوساً، محكوماً عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام”.

وأضاف أنّ الرئيس اتّخذ أيضاً “تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتمّ الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداءً من مساء اليوم” الأربعاء.

وتأتي تدابير العفو الجديد “لاستكمال تلك المقرّرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 يوليو2021”.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قرّر في الرابع من يونيو العفو عن مساجين شباب من نشطاء الحراك، وهو إجراء تقليدي عشية عيد الاستقلال.

وأعلنت وزارة العدل حينها الإفراج عن 18 سجينا وأنّ “العملية مستمرّة لغيرهم”.

وأغلب من أفرج عنهم شبان أوقفوا في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظّمت في 12 حزيران/يونيو.

وقبل الإعلان عن العفو على السجناء الـ101، كان يوجد أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا يتفشى على متن أكبر سفينة للبحرية البريطانية

كورونا يتفشى على متن أكبر سفينة للبحرية البريطانية

2021-07-14 / 11:43 صباحًا
Photo of “غوتيريش : سكان العالم بحاجة إلى 11 مليار جرعة ضد كورونا

“غوتيريش : سكان العالم بحاجة إلى 11 مليار جرعة…

2021-07-14 / 11:13 صباحًا
Photo of لائحة بأسماء الدول اكثر تضررا من وباء كورونا

لائحة بأسماء الدول اكثر تضررا من وباء كورونا

2021-07-14 / 8:54 صباحًا
Photo of الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

2021-07-14 / 8:43 صباحًا
Photo of الشرطة البريطانية تصادر 180 مليون جنيه استرليني من “البيتكوين”

الشرطة البريطانية تصادر 180 مليون جنيه استرليني من “البيتكوين”

2021-07-13 / 10:13 مساءً
Photo of جنوب إفريقيا.. 72 قتيل حصيلة أعمال العنف بعد سجن الرئيس السابق

جنوب إفريقيا.. 72 قتيل حصيلة أعمال العنف بعد سجن…

2021-07-13 / 9:36 مساءً
Photo of البحرين تحظر دخول القادمين من 16 دولة جديدة بينها دول عربية

البحرين تحظر دخول القادمين من 16 دولة جديدة بينها…

2021-07-13 / 8:52 مساءً
Photo of اغتيال رئيس هايتي.. مشتبه فيه عمل مخبرا سريا لصالح هيئة أمريكية

اغتيال رئيس هايتي.. مشتبه فيه عمل مخبرا سريا لصالح…

2021-07-13 / 7:45 مساءً
Photo of عكس اليونان وفرنسا.. ألمانيا ترفض التطعيم الإلزامي

عكس اليونان وفرنسا.. ألمانيا ترفض التطعيم الإلزامي

2021-07-13 / 6:21 مساءً
Photo of بعد اغتياله ..الطب الجنائي يُشرح جثة رئيس هايتي

بعد اغتياله ..الطب الجنائي يُشرح جثة رئيس هايتي

2021-07-13 / 2:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق