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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

2021-07-15 / 8:12 صباحًا
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هبة بريس ـ الراباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقين وشرق الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا، خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات خفيفة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلسن والمنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، مع احتمال نزول قطرات متفرقة مع رعد، فيما ستكون الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، ومن الشمال بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب-الشرقي، وداخل منطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستترأجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و41 درجة بمناطق سوس، وشياظمة، وداخل منطقتي الغرب واللوكوس، والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وواد ملوية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 30 و37 درجة بالريف الغربي، وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وشمال الجرف الأصفر، وهائجا بالجنوب.

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