سوق أولاد سعيد بسطات.. ارتباك وفوضى بسوق الغنم

2021-07-14 / 11:56 مساءً
0

محمد منفلوطي_هبة بريس

ونحن نعيش على ايقاعات الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يجد زوار وتجار وساكنة مركز قصبة أولاد سعيد بدائرة سطات، صعوبة بالغة في الحديث عن واقع منطقتهم التي تعاني ضعفا شديدا في البنية التحتية للأزقة والأحياء السكنية، ناهيك عن الوضع الكارثي للسوق الأسبوعي المركزي الذي ينعقد كل يوم أربعاء.

وفي هذا السياق، يقف الكسابة على وضع هش وبنية مهترئة أثناء عرض مواشيهم وأضاحي العيد،  حيث الاكتظاظ والفوضى والغبار المتطاير وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي كلها سمات ظلت تلازم المشهد طيلة مدة التسوق في غياب تدخل من قبل الجهات المعنية.

فقصبة أولاد سعيد التي تعد مركزا اقتصاديا وإداريا، لازالت تعاني الويلات وترزح تحت طائلة التهميش ، ووطأة الإهمال ، وأضحى سكانها  الذين يتعدى عددهم الآلاف نسمة  يتجرعون مرارة تخلف منطقتهم عن ركب التنمية والازدهار.

وقد وقفت ” هبة بريس” خلال زيارتها الميدانية لهذا المركز التجاري، حيث فوضى ركن السيارات وعرض المنتوجات، وضعف البنيات التحتية، وأماكن عرض اللحوم لا تحترم قواعد العرض الصحي، حيث الأتربة المتطايرة والروائح النثنة والكلاب الضالة تملأ أرجاء المكان، ناهيك عن توزيع اللحوم على العربات الفلاحية التي تجرها الدواب في مشهد مقزز يُسائل المسؤولين والقائمين على هذه المنطقة من جهات منتخبة وسلطات محلية.

واقع يتطلب من الجهات المعنية ضرورة تخصيص جزء من مداخيل هذا المرفق الحيوي لتجهيز فضاءاته، وتزويده بكل الحاجيات الأساسية من أجل توفير الظروف المناسبة لعملية البيع والشراء وحفاظا على صحة المستهلكين، مع تخصيص شاحنة لنقل اللحوم بدل نقلها على العربات الفلاحية التي تجرها الدواب، دون أن ننسى نظافته بحيث أنه وعند انتهاء التسوق يتحول الفضاء إلى مزبلة تتقاذف الرياح بكل المخلفات من أكياس بلاستيكية وأزبال أخرى نحو المناطق السكنية المجاورة، وهي رسالة أيضا للجهات المعنية بضرورة تكثيف دورياتها والسهر على تنظيم حملات تحسيسية ضد وباء كورونا، لاسيما وأن معظم زوار السوق لايلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، معرضين أنفسهم والغير لشبح العدوى، وهو ما يتنافى والمجهودات المبدولة من قبل السلطات الحكومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مندوبية لحليمي: “42 في المائة من المغاربة لجؤوا للاقتراض هذا العام”

مندوبية لحليمي: “42 في المائة من المغاربة لجؤوا للاقتراض…

2021-07-14 / 11:04 مساءً
Photo of منظمة الإيسيسكو تستعد لإعلان الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

منظمة الإيسيسكو تستعد لإعلان الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

2021-07-14 / 9:28 مساءً
Photo of فاس.. توقيف أشخاص خرقوا الطوارئ الصحية وعرضوا مواطنين للخطر

فاس.. توقيف أشخاص خرقوا الطوارئ الصحية وعرضوا مواطنين للخطر

2021-07-14 / 7:02 مساءً
Photo of أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين

أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين

2021-07-14 / 6:31 مساءً
Photo of في ظل الاكتظاظ غير المسبوق.. تعليمات صارمة لعناصر الدرك بشاطئ بوزنيقة

في ظل الاكتظاظ غير المسبوق.. تعليمات صارمة لعناصر الدرك…

2021-07-14 / 6:14 مساءً
Photo of العثماني: كنت سأستقيل لو لم تنجح الحملة الوطنية للتلقيح

العثماني: كنت سأستقيل لو لم تنجح الحملة الوطنية للتلقيح

2021-07-14 / 5:32 مساءً
Photo of 9 وفيات و2257 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

9 وفيات و2257 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-14 / 4:48 مساءً
Photo of الداكي : العدالة ليست شأنا قضائيا صرفا بل أيضا مجتمعيا

الداكي : العدالة ليست شأنا قضائيا صرفا بل أيضا…

2021-07-14 / 4:34 مساءً
Photo of قانون جديد يمنح “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة” حق الاستثمار في ميادين صحية جديدة

قانون جديد يمنح “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة” حق الاستثمار…

2021-07-14 / 3:48 مساءً
Photo of إحداث مجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”

إحداث مجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”

2021-07-14 / 3:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق