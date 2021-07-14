رسميا.. الوداد بطلا للدوري المغربي قبل ثلاث جولات من نهايته

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن فريق الوداد الرياضي من نيل نقاط مباراته أمام فريق مولودية وجدة بميدان الأخير بعد فوزه بنتيجة هدفين لصفر.

المباراة التي احتضنها الملعب الشرفي بوجدة آلت نتيجتها للأحمر الودادي بهدفين لصفر وقعهما كل من المتألق أيوب الكعبي في الدقيقة الرابعة و الستين و يحي عطية الله في آخر أنفاس المباراة.

و بهذا الفوز تمكن نادي الوداد من الوصول للنقطة رقم 63 مبتعدا في صدارة الدوري عن غريمه الرجاء بفارق 11 نقطة و ذلك على بعد ثلاث دورات من نهاية البطولة، ليتوج رسميا بطلا للمغرب.

و تمكن الوداد من حصد درع البطولة للمرة الواحدة و العشرين و هو رقم قياسي مكن الفريق الأحمر من التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالدوري المغربي.

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