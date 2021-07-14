مندوبية لحليمي: “42 في المائة من المغاربة لجؤوا للاقتراض هذا العام”

2021-07-14 / 11:04 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 42 في المئة من المغاربة استنزفوا مدخراتهم و لجؤوا للاقتراض خلال السنة الجارية.

و صرحت المندوبية في أحدث تقاريرها بأن 54.6 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41.7 بالمائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

و أكدت المندوبية أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتعدى في المجموع نسبة 3.7 بالمائة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 55.5 بالمائة من الأسر مقابل 5.5 بالمائة بتدهورها.

أما بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا المقبلة فتتوقع 30.3 بالمائة منها تحسنها، مقابل 15.5 بالمائة تنتظر تدهورها.

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