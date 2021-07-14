المالكي: “المغرب أحرز تقدما في إرساء دولة القانون و الديمقراطية”

هبة بريس ـ متابعة

أكد لحبيب المالكس رئسس مجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا مهمة و متقدمة في إرساء دولة القانون و الديمقراطية.

و أشار المالكي خلال زيارة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للمغرب أن هاته الزيارة تزامنت مع الذكرى العاشرة لوضع “الشريك من أجل الديمقراطية” الذي يحظى به المغرب لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأكد رئيس مجلس النواب في هذا السياق، أن “انخراط المغرب على درب تعزيز اختياراته الديمقراطية والتقدم الذي أحرزه في مجال دولة القانون فضلا عن وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية الذي منح له من طرف مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في أبريل 2019، يفتح آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى مستويات متقدمة”.

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