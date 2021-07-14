بنعبد الله يهاجم العثماني: “إعفائي كان بسبب تحالفي مع حزبكم”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

رفع بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من نبرة التحدي في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا أن موضوع إعفائه مع الوزيرة شرفات أفيلال من الحكومة السابقة بقيادة عبد الاله بنكيران ليس له علاقة بموضوع سوء تدبير ملف الحسيمة بقدر ما له علاقة بالتحالف الذي قاده مع حزب العدالة والتنمية.

واختار الوزير السابق والأمين العام لحزب الكتاب نبيل بنعبد الله طريقة الرد على تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة التي أشار من خلالها إلى موضوع إعفاء وزراء بينهم نبيل بنعبد الله ( اختار) صفحة حزبه الرئيسية على الفايسبوك من خلال شريط فيديو استعرض فيه الأسباب الرئيسية لقرار اعفائه من حكومة بنكيران السابقة والتي اعتبر موضوعه له علاقة وطيدة بالتحالف الذي ربطه وحزب العدالة والتنمية، وهو التصريح الذي اعتبره متتبعون للشأن السياسي يحمل في طياته تناقضات عكس ما جاء على لسان الرجل إبان مغادرته لحكومة بنكيران والتي أكد حينها أن السبب مرتبط بغياب التنسيق و الانسجام.

خروج بنعبد الله في هذا الوقت الذي يعرف سباقا محموما لخوض غمار الانتخابات المقبلة، يرى فيه محللون ومتتبعون مجرد تصريحات تبريرية جاءت متأخرة لاسيما بعد الجدل الكبير الذي خلفه التدبير الحكومي زمن بنكيران الذي وصفه كثيرون بالتدبير الفاشل الذي مس الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمان بفعل السياسة المرتجلة التي كان لها الوقع المباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

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