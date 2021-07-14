منظمة الإيسيسكو تستعد لإعلان الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

2021-07-14 / 9:28 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

تسلم المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” سالم بن محمد المالك اليوم الأربعاء بقصبة الاوداية بالرباط، مفتاح الأبواب الكبرى للقصبة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الإيسيسكو برئاسة المدير العام للمنظمة لقصبة الاوداية ، وذلك في اطار التحضير لاعلان مدينة الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية.

ونوه المالك بالمناسبة بالعناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمعالم التاريخية للحفاظ على تاريخ المملكة المغربية وأصالتها عبر العصور.

وشدد المسؤول ذاته في تصريح إعلامي على الرمزية التاريخية التي تمثلها قصبة الاوداية التي تعاقبت عليها العديد من الدول والحضارات، مسجلًا في الوقت ذاته أن فضاء الاوداية ومكانته التاريخية عجلتا بإعلان مدينة الرباط تراثًا عالميًا للإنسانية سنة 2012 وكذا إعلانها تراثًا إسلاميا من طرف الإيسيسكو خلال الاجتماع الحادي عشر لوزراء الثقافة للعالم الإسلامي بتونس سنة 2019.

وأشار المالك الى أنه بفضل ترأس الأميرة لالة حسناء مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، تحرص هذه المؤسسة على القيام بأدوار متميزة لصيانة وحماية المآثر التاريخية للرباط باعتبارها إرثًا إسلاميا وإنسانيا للجميع.

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