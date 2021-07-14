المغرب ولبنان يتفقان على تسهيل التأشيرة بين البلدين

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مباحثات اليوم مع زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصـريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية.

و تناقش المسؤلان الحكوميان خلال هاته المباحثات مجموعة من النقاط و المواضيع منها ملف السيادة بالبلدين حيث عيرت الوزيرة اللبنانية عن دعم بلادها المطلق للوحدة الترابية للمملكة المغربية على كامل أراضيها.

وبشأن التعاون الثنائي، عبر المسؤول الحكومي المغربي عن استعداد المملكة المغربية لتحديث الإطار القانوني وتفعيل آليات التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على تشكيل لجنة قنصلية مشتركة للنظر في تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة وبحث سبل إقامة واشتغال الكفاءات اللبنانية في المغرب.

وعلى مستوى التكوين الأكاديمي، تم الاتفاق بين المغرب ولبنان على رفع حصيص لبنان من المنح الدراسية من 5 إلى 15 منحة.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8