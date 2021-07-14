المغرب ولبنان يتفقان على تسهيل التأشيرة بين البلدين

2021-07-14 / 8:57 مساءً
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مباحثات اليوم مع زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصـريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية.

و تناقش المسؤلان الحكوميان خلال هاته المباحثات مجموعة من النقاط و المواضيع منها ملف السيادة بالبلدين حيث عيرت الوزيرة اللبنانية عن دعم بلادها المطلق للوحدة الترابية للمملكة المغربية على كامل أراضيها.

وبشأن التعاون الثنائي، عبر المسؤول الحكومي المغربي عن استعداد المملكة المغربية لتحديث الإطار القانوني وتفعيل آليات التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على تشكيل لجنة قنصلية مشتركة للنظر في تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة وبحث سبل إقامة واشتغال الكفاءات اللبنانية في المغرب.

وعلى مستوى التكوين الأكاديمي، تم الاتفاق بين المغرب ولبنان على رفع حصيص لبنان من المنح الدراسية من 5 إلى 15 منحة.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مُهاجرون مغاربة بدون حجوزات يُعرقلون اخوانهم بميناء سات الفرنسية

مُهاجرون مغاربة بدون حجوزات يُعرقلون اخوانهم بميناء سات الفرنسية

2021-07-14 / 4:22 مساءً
Photo of المغرب يعيد تصنيف فرنسا وإسبانيا والبرتغال في “القائمة ب”

المغرب يعيد تصنيف فرنسا وإسبانيا والبرتغال في “القائمة ب”

2021-07-11 / 9:54 مساءً
Photo of مجلس وزراء الكويت يرخص لبدء رحلات طيران مباشرة مع المغرب

مجلس وزراء الكويت يرخص لبدء رحلات طيران مباشرة مع…

2021-07-11 / 9:15 مساءً
Photo of الوجه المشرف للجالية.. تلميذة مغربية تتربعُ على عرش البكالوريا في إيطاليا بـمعدل 20/20

الوجه المشرف للجالية.. تلميذة مغربية تتربعُ على عرش البكالوريا…

2021-07-07 / 6:59 مساءً
Photo of سلطات المغرب تحين لوائح السفر و تعيد تصنيف 22 دولة

سلطات المغرب تحين لوائح السفر و تعيد تصنيف 22…

2021-07-03 / 11:19 مساءً
Photo of المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر الصحي

المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر…

2021-07-03 / 11:07 مساءً
Photo of بشرى لمغاربة قطر و طلبة أوكرانيا.. المغرب يقرر تخفيف قيود السفر

بشرى لمغاربة قطر و طلبة أوكرانيا.. المغرب يقرر تخفيف…

2021-07-03 / 10:56 مساءً
Photo of تطبيقا للتعليمات الملكية.. المغرب يستأجر عبارتين جديدتين لنقل الجالية

تطبيقا للتعليمات الملكية.. المغرب يستأجر عبارتين جديدتين لنقل الجالية

2021-07-03 / 6:39 مساءً
Photo of إيطاليا :قنصلية متنقلة لتقريب الخدمات لمغاربة كروطوني

إيطاليا :قنصلية متنقلة لتقريب الخدمات لمغاربة كروطوني

2021-06-27 / 6:26 مساءً
Photo of ايطاليا : مصرع مهاجر مغربي في حادثة شغل بنواحي أكويلا

ايطاليا : مصرع مهاجر مغربي في حادثة شغل بنواحي…

2021-06-26 / 8:54 صباحًا

تعليق واحد

  1. لبنان فقد السيطرة على سيادته وللأسف فوق الأرض هنا لبنان الرسمي بتعقيداته وتحت الأرض هناك حزب الشيطان والأوامر تأتيه من طهران ، هذا الحزب الذي أعلن زعيمه ولاءه للمدعو خامينئي بكل وقاحة ضاربا عرض الحائط الولاء للبنان أولا …هذا الحزب هو الذي يسيطر على كل شيء فحذاري من استغلال اي تسهيل الحصول على تأشيرة وارسال عملائه ونعرف أنهم يساندون المرتزقة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق